Dolin: Putin è “ossessionato” dal mito dell’Unione sovietica”

ANSA, 15.03.2022. Vladimir Putin è “ossessionato” dal mito dell’Unione sovietica e per questo “sta creando un nuovo impero”.

Ma la guerra che ha scatenato “distruggerà il governo e il sistema” di potere che c’è oggi in Russia.

Anton Dolin è un critico cinematografico dissidente ed è scappato da Mosca 9 giorni fa: dopo aver postato sul suo canale Youtube un video contro la guerra assieme a produttori e registi come Kantemir Balagov e Andrei Zvjagincev, qualcuno gli ha dipinto sulla porta di casa una ‘Z’, la stessa lettera disegnata sui carri armati dell’esercito russo. “Un’ovvia minaccia a me e alla mia famiglia”.

Caporedattore della rivista ‘Iskusstvo Kino’ (L’Arte del Cinema) dal 2017, 46 anni, Dolin ha lavorato per Radio Eco di Mosca, una delle ultime emittenti libere, e per Meduza, il giornale online degli oppositori russi a Riga, la capitale lettone. Ed è qui che è fuggito. L’appuntamento è sulla spiaggia di Jurmala, mezz’ora dalla capitale, un posto tranquillo e isolato perché, dice, è meglio prendere precauzioni. “Me ne sono andato perché tutta la vita che avevamo prima si sta distruggendo – dice -. E tutto questo avviene con una parte del popolo che è felice e un’altra che è indifferente.

Sono una persona pubblica e quando ho capito quello che stava succedendo ho detto ‘esco e dico alla gente dovete opporvi, non potete stare zitti’. Ma questo oggi è diventato molto difficile, ci sono leggi che non ci permettono di parlare apertamente di quello che succede e di partecipare alle manifestazioni. Così ho detto andiamo via. Ma non sto emigrando, sto solo andando via dalla Russia perché in questo momento nel mio paese c’è il buio assoluto”.