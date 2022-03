Due milioni dal Pnrr per la nuova villa comunale: il Comune di Foggia presenta progetto

(FOGGIATODAY), 15/03/2022 – “Foggia non può farsi sfuggire questa occasione per valorizzare il suo parco urbano.

Per tale motivo abbiamo inviato una pec alla commissione straordinaria per sollecitare, dopo le necessarie verifiche, la partecipazione al bando. Abbiamo menzionato ai tre commissari non foggiani – i riferimenti storici relativi all’attuale parco urbano della storica villa comunale. Lo scorso anno è stato completamente ristrutturato il tempietto neoclassico circolare del 1833 che, come il colonnato, si basa su progetto di Oberty, sovrastante la collina del cd. Boschetto in cui giace, abbandonata all’incuria, la storica locomotiva 880.008 che ristrutturata, invece, può essere collocata come deciso dal Consiglio comunale 2014-2019 nel piazzale Vittorio Veneto visto che le due passate giunte comunali non lo hanno fatto”.

Così dichiarò lo scorso gennaio Pasquale Cataneo dell’M24A-ET ed esperto di politiche territoriali in merito all’avviso pubblico ‘Proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici’, pubblicato sul sito del Ministero della cultura, rientrante tra gli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Un’occasione che la Commissione Straordinaria del Comune di Foggia ha deciso di non farsi scappare. Lo scorso dieci marzo, infatti, i tre commissari hanno deliberato l’approvazione della proposta di deliberazione formulata dal dirigente del Servizio Cultura Carlo Dicesare di candidare ai finanziamenti i lavori di riqualificazione e valorizzazione della villa comunale Karol Wojtyla.

