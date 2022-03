Foggia, attimi di tensione sul Viale della Stazione per uno scontro tra auto

Statoquotidiano.it, Foggia, 15 marzo 2022 – Attimi di tensione Stamattina sul Viale della Stazione per uno scontro tra auto. L’incidente è avvenuto tra una Punto ed una Ford, per fortuna non ci sarebbe nessun ferito. Il luogo dello scontro è tra Via Montegrappa ed il Viale XXIV Maggio, nei pressi della Parrocchia Madonna della Croce. Il tratto è stato momentaneamente bloccato al traffico. Sul posto sono arrivati subito numerosi cittadini extracomunitari. Pronto intervento della Polizia Locale che ha tenuto sotto controllo la situazione.

Fotogallery: