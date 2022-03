Statoquotidiano.it, Manfredonia (Fg), 15 marzo 2022 – In un periodo di guerre e tensioni sociali, servono più che mai punti di riferimento positivi e belle storie da raccontare. L’iniziativa della mamma Lelina, energica signora novantenne residente a Manfredonia, fa spuntare un sorriso e pensare che c’è ancora qualcosa di buono in cui sperare. La voglia di fare del bene ha portato Lelina a donare le sue opere artigianali, fatte all’uncinetto, per aiutare soprattutto i bambini dell’ Ucraina, vittime innocenti della guerra. Un gesto simbolico che si spera riuscirà a raccogliere offerte per lanciare un segnale positivo e di speranza in questo momento terribile. L’opera artistica chiamata “L’albero della pace” servirà per raccogliere fondi per donare qualche sorriso a chi in questo momento sta soffrendo.

“Scrivo in nome e per conto di mia madre, Ciuffreda Libera Maria, che vive a Manfredonia.

Ha compiuto 98 anni il 27 febbraio scorso e vive in perfetta autonomia. Ha manifestato la volontà di donare il ricavato di una sua creazione: addobbi in cotone e all’uncinetto creati dalle sue mani, con albero di Natale annesso.

Mia madre ha coltivato l’arte sin dalla sua più tenera età. Con l’arte dell’uncinetto e dei ferri ha realizzato ogni tipo di indumento: giacche, vestiti, borse e ogni altro arredo personale. Ha lavorato anche la creta con soggetti floreali.

Il ricavato andrà a un’associazione di Manfredonia che opera per i bambini ucraini”, scrive il figlio Michele Trotta a Statoquotidiano.it

Inoltre Lelina ed i suoi due figli, Michele e Filippo Trotta, hanno rilasciato le seguenti dichiarazioni a Statoquotidiano.it, per ripercorrere insieme quattro fasi importanti della sua vita, fino ad arrivare al prezioso dono di oggi:

“Chiedo, a chi leggerà queste poche note, un attimo di silenzio e di preghiera per le sofferenze che anime innocenti stanno vivendo in questi tristi momenti. I bambini, vittime nobili di ogni guerra, gridano pace dalle viscere della terra e profondità del cuore.

I bambini stanno vivendo terribili giorni di angoscia e privazioni di beni e di affetti.

Il mio gesto è una piccolissima goccia di solidarietà in un oceano di sofferenze incomprensibili e inaudite.

Il ricavato dell’albero di Natale che invito a “comprare” sarà devoluto interamente ad organizzazioni ODV locali che operano per questo fine. Gli addobbi sono opera della sottoscritta – cotone e uncinetto, lunga passione sin dall’età infantile -.

Lelina”

Mamma 6 anni

“A mamma

(27 febbraio 1924)

Ancor prima della luce

si nasce nell’anima

Un cuore,

melodia di un canto,

protegge

nutre

parla

sorride

piange

Poi l’urlo della vita

lo sguardo di una mamma

il dono è nel cammino”

Mamma a 12 anni

“Otto ragazze, otto vite e tante speranze.

Sono le atlete della squadra di pallacanestro di Monte Sant’Angelo che posano dopo aver vinto per la seconda volta il campionato provinciale femminile della provincia di Foggia.

Siamo nel 1936, in pieno regime fascista. Di loro si sono perse le tracce e qualcuna coltiva ancora la speranza di ritrovarle in qualche anfratto di mondo e ripercorrere, con la potenza dei ricordi e la passione per la vita, momenti che solo la giovinezza sa rappresentare. Le espressioni dei loro volti sono la testimonianza del tempo e del proprio vissuto. Volti che esprimono malinconie discrete e privazioni diffuse. Siamo nel profondo sud e in un paesino al centro del Promontorio del Gargano. Tra loro una si distingue per timidezza, discrezione e sguardo malinconico, è la numero 4, la seconda in piedi da destra.

L’obiettivo esalta appieno il mondo interiore della ragazzina di appena dodici anni. Eroina in campo – la chiamano Lelina “la cestista” – , carbonara nella vita (assieme al padre, nel bosco ai confini del paese, producevano carbone da vendere per l’inverno). Per alcuni attimi la piccola viveva la fama dell’eroina, per il resto della vita la fame per compagnia. Una povertà vissuta con dignità e riserbo, con umiltà e decoro. Non traspariva mai il bisogno o il lamento, ma l’austero equilibrio tra privazioni materiali e compensi affettivi smisurati. Si può essere felici anche così e lei lo dimostrava con questa passione sportiva e le rinunce al superfluo e, a volte, anche al necessario.

La ragazzina, la numero 4, oggi ha 98 di anni ed è in piena salute e coltiva ancora la speranza del prossimo canestro.

Quella ragazzina è mia madre”.

Mamma a 90 anni

“La storia parlata

Un giorno qualunque molto speciale

E’ Suonata la campanella dell’ultima ora di lezione in 4^ ATSO. Le ragazze sono distratte, non ascoltano le ultime consegne dell’insegnante di Diritto, che trascrive sul registro di classe l’argomento trattato. L’atmosfera un po’ surreale lascia trasparire un’attesa densa di stupore e curiosità. La lezione prossima sarà “viva”. Viva nel senso letterale del termine. Non un libro o documenti scritti, ma voce, corpo e sguardi che diranno e racconteranno, con tono sommesso e voce rotta dagli affanni di tante primavere, le vicende quotidiane di una vita solo apparentemente lontana negli anni, ma serenamente proiettata nel presente. La protagonista è Maria Libera (mia madre) della classe ’24 che racconterà sequenze della sua esistenza a 23 ragazze del “Flora” di Pordenone, indirizzo Servizi Sociali.

E’ accompagnata dalla nipote Lelì (mia figlia) fino alla soglia dell’aula; ad attenderla un quadro plastico di fanciulle in piedi, per il rito del saluto di cortesia.

I 90 all’anagrafe sono beffati dal sorriso compiaciuto e dal suo andare certo e dignitoso.

Di nero gli abiti per rispetto, come vuole la tradizione, al suo compagno (mio padre) da qualche anno ritornato al “silenzio” perpetuo. Saluta il gruppo e si accomoda come ospite d’onore e gradito.

Inizia la lezione…

Attimi di esitazione, sguardi che s’intrecciano per cercare un indizio, un pretesto alla voce per liberarsi dell’àncora e librarsi nel mare aperto delle parole. Uno sguardo interrogativo al “padrone di casa” (il figlio-io) che la rassicura con un mezzo sorriso e il miracolo si compie: il respiro si fa parola, la parola immagine, l’immagine acquista colore, odore, sapore, insomma è la vita che scorre e si racconta quasi per inerzia. Lei è sempre più presente, acquista spazio e terreno nel folto bagaglio dei ricordi e dipinge di nuovi colori i chiaroscuri del suo passato. Aveva 12 anni, era il 1936, il fascismo stava toccando il suo massimo di consenso popolare, e la squadra di pallacanestro, di cui faceva parte la ragazza, vinse il campionato interregionale. A quel momento di “gloria” fa seguito la descrizione del tugurio in cui ha visto nascere i primi quattro suoi figli (uno morto prematuramente). Una “stalla”, come quella di “Gesù Cristo” ripeteva, lasciando nel totale stupore le ragazze. La pioggia, sempre gradita alla terra del sud, era la sua più temuta e odiata delle forze della Natura, per la sua ingrata intrusione. Il soffitto con travi, precario e alquanto sgarrupato, non opponeva nessuna resistenza all’acqua che sfacciata sbirciava da ogni infimo pertugio del legno ferito dai tanti, troppi anni orfani di manutenzione. Poi la scommessa del “Sapere”, lo studio che “con le buone o con le cattive – botte – i figli dovevano conseguire. Analfabeta, ma consapevole delle opportunità che la conoscenza dava alle persone. In queste parole c’era una vena, appena accennata, di rabbia antica per le umiliazioni subite e le ingiustizie vissute per colpa dell’IGNORANZA! “Ragazze studiate, studiate per rispetto della vostra persona, gli altri vi rispetteranno solo per questo”. Applausi.

Rivolto al prof. ospitante: “Dovete capire i ragazzi, loro sono buoni, li dovete capire di più quando sbagliano e non li dovete punire, ma li dovete comprendere”. Doppio applauso.

“Ragazze rispettate i vostri insegnanti, sforzatevi almeno un po’ e loro sicuramente saranno più buoni…è vero Michele?”

La lezione finisce con queste esternazioni e seguite da saluti e foto di gruppo.

Grazie mamma

Mamma a 98 anni“.

L’albero della pace

A cura di Gianluigi Cutillo, 15 marzo 2022