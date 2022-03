Piernicola Silvis, “La mafia in Puglia” (Ottava parte)

Continua la collaborazione tra StatoQuotidiano e il dr. Piernicola Silvis, dirigente generale della Polizia di Stato in quiescenza, già questore di Oristano e Foggia, scrittore di otto romanzi che hanno vinto vari premi letterari, fra cui il Selezione Bancarella.

8

I napoletani non ritennero di doversi vendicare dell’omicidio di Giuseppe Sciorio. Dopo i colpi inferti dai gruppi partenopei affratellati a cosa nostra e con Cutolo in galera, la nuova camorra organizzata era in forte difficoltà e certamente non era in grado di affrontare una battaglia con i foggiani. Chi cercò, invece, di resistere fu la sacra corona unita, che raccolse il guanto di sfida lanciatole con la strage del Bacardi.

Ma non fu una grande idea, per i salentini. Per scacciarli dal territorio, i foggiani, guidati da Giosuè Rizzi e Rocco Moretti, combatterono una guerra spietata contro i reduci del clan Laviano. I morti furono parecchi, compreso il capo Giuseppe Laviano, il cui corpo non è stato mai più ritrovato. Secondo alcune testimonianze (non confermate), sembra che nei clan foggiani girasse una foto della sua testa poggiata su un vassoio.

La guerra era stata vinta. Napoletani e leccesi si erano ritirati sconfitti, e i foggiani avevano dimostrato a tutti quanto determinati e crudeli fossero. Il monito, per chiunque avesse ancora intenzione di mettere gli occhi sulla Daunia, era semplice: state lontani da Foggia. Da allora, la mala foggiana non è stata più sfiorata da infiltrazioni provenienti né dalla Campania, nè dalla Bassa Puglia.

Piernicola Silvis (1954), foggiano, laureato in giurisprudenza, è dirigente generale della Polizia di Stato in quiescenza, già questore di Oristano e Foggia. Ha scritto otto romanzi che hanno vinto vari premi letterari, fra cui il Selezione Bancarella per “Gli illegali” (2019). È Cavaliere della Repubblica ed è docente di “Criminalità organizzata” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’’Università di Teramo.