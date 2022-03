Recinzione di Parco S. Felice, c’è l’impegno di spesa per rimuoverla

Statoquotidiano.it, 15 marzo 2022. Il Comune di Foggia ha determinato la rimozione della rete metallica zincata, dei cancelli e dei paletti in ferro, compreso la pulizia del cemento e la chiusura delle buche, a parco S. Felice per ottemperare all’ordinanza dirigenziale del 22 aprile 2021. L’operazione complessiva costerà € 11.220,00.

Una storia che comincia a febbraio del 2018, con l’affidamento in concessione del campo di calcetto comunale alla ASD Rovelli di Foggia per un periodo di 8 anni, prosegue, dove varie rimostranze dell’associazione Società Civile, con l’annullamento della determina dirigenziale del servizio sport, cosa che avviene nel febbraio del 2021 per “improcedibilità tecnico-amministrativa”. Nella stessa determina veniva stabilito “che la ASD Rovelli Foggia avrebbe provveduto al ripristino ad horas e comunque non oltre giorni sette dalla notifica del presente provvedimento, dello stato dei luoghi quo ante, dando mandato alla Polizia Locale di verificare l’esecuzione di quanto disposto”.

In data 26/04/2021 Ads Rovelli Foggia ha presentato ricorso presso il TAR Puglia, successivamente notificato all’amministrazione. I mesi seguenti si configurano come una sorta di corto circuito comunicativo fra esito del ricorso e richiesta di delucidazioni da parte dei tecnici al servizio avvocatura del Comune. Oggetto delle comunicazioni, la richiesta di delucidazioni su eventuali impedimenti a rimuovere la recinzione. Poi la segnalazione della “Società civile” a ottobre del 2021 e il colloquio con la commissaria Marilisa Magno. Con la determina odierna, si spera, volge al termine l’odissea di uno spazio negato.