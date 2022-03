Rotice: il finanziamento regionale del nuovo impianto comunale e il “campo poco sportivo”

(nota stampa). Si predica bene e si razzola male, malissimo. Le minoranze in Consiglio comunale fanno vittimismo parlando di arroganza e scorrettezza da parte dell’Amministrazione comunale e poi, un loro autorevole rappresentante, il consigliere regionale Paolo Campo, si appunta con un roboante comunicato stampa meriti che non ha affatto, se non quello di appartenere alla corrente politica di maggioranza di governo in Regione.

E’ di ieri la notizia del VicePresidente Raffaele Piemontese dello scorrimento della graduatoria relativa al “Bando per il Finanziamento di interventi indifferibili e di messa in sicurezza degli impianti sportivi delle Amministrazioni Comunali” con lo stanziamento di un ulteriore milione di euro, nella quale è rientrata anche la progettualità presentata dal Comune di Manfredonia con Decreto del Sindaco n.5 2021 dell’1 dicembre, tra i primissimi atti della nuova Amministrazione appena insediata (atto non affatto citato dal suddetto consigliere regionale).

A questo bando è stato candidato il progetto dal valore di 100mila euro di “Ristrutturazione e messa a norma dell’impianto sportivo multifunzione ubicato in Via Orto Sdanga angolo Via Pastini”, nell’ottica, unitamente ad un intervento di riqualificazione urbana, di ampliare l’offerta sportiva di Manfredonia come ampiamente detto in campagna elettorale. La proposta progettuale complessiva prevede la realizzazione di un impianto sportivo di esercizio all’aperto costituito da un capo sportivo di calcio a 5 e un’area pavimentata da destinare a basket, pallamano, pallavolo.

Il campo rionale Orto Sdanga nasce nel 1980 nel quartiere Scaloria della città di Manfredonia, rappresentando, per anni, un punto di riferimento per la pratica sportiva all’interno del quartiere e della città. In questi quaranta e passa anni l’impianto si è ridotto ai minimi termini e ad oggi rimane un campo sterrato e i resti di due strutture metalliche rappresentanti le porte del gioco calcio. Ciò nonostante il campo è utilizzato di ragazzi di quartiere in quanto rappresenta una delle poche possibilità di pratica sportiva e di gioco completamente gratuita offerta ai ragazzi. Per questo motivo la scelta dell’Amministrazione Comunale è ricaduta su questo impianto sportivo affinchè rappresenti una rinascita del quartiere, costituisca un esempio da seguire per l’attuazione di best practice all’interno del tessuto urbano, che possa essere riproposta per la riqualificazione anche di altre realtà presenti all’interno della città.

L’Amministrazione comunale di Manfredonia ringrazia il Vicepresidente Piemontese per l’attenzione destinata alla nostra città (che ha partecipato ad un Bando Pubblico) nell’ottica di un percorso istituzionale di rilancio sociale ed economico, ma con molto rammarico stigmatizza il comportamento niente affatto onesto e sportivo del consigliere Campo in opposizione a quel patto di lealtà e collaborazione richiesto dalle sue stesse forze politiche, che non fa onore al ruolo da uomo delle Istituzioni.

Si sa, le bugie hanno le gambe corte, cortissime ed i cittadini hanno bisogno di verità, trasparenza e soluzioni ai problemi.

