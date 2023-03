10eLotto fortunato sul Gargano: vinti 20 mila euro

FOGGIA, 15/03/2023 – (agimeg.it) Il 10eLotto fa sorridere un giocatore di Correggio, in provincia di Reggio Emilia, con una vincita da 50mila euro a fronte di una giocata di 5 euro: dieci i numeri indovinati.

Vinti poi 25.010 euro a Sarzana (Spezia), mentre dieci euro in meno (esattamente 25mila) sono finiti nelle tasche di un fortunato di Cagliari. 20mila euro a testa infine a San Giovanni Rotondo e Canegrate, nel foggiano nel milanese. Per quanto riguarda il Lotto, invece, doppio colpo a Sant’Antimo in provincia di Napoli: 23.750 euro sulla ruota di Napoli con un ambo e un terno, e poi 22.500 euro sempre sulla ruota di Napoli con un terno. In entrambi i casi i numeri giocati sono stati 53, 73, 90 lasciando intendere che si tratti dello stesso giocatore. Infine, la provincia di Napoli si conferma fortunata con 12.500 euro a Mugnano. agimeg.it