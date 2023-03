Arrestati 3 ladri del Foggiano in trasferta: uno ha appena 14 anni

COLLETORTO (CAMPOBASSO), 15/03/2023 – (termolionline.it) Era affacciato alla finestra della sua abitazione, un giovane di Colletorto, quando ha notato dei movimenti strani per strada.

I ladri erano in azione in un bar e stavano portando via tutto l’incasso. Così il giovane, allarmato, ha subito contattato le Forze dell’ordine e i proprietari dell’esercizio pubblico. Una rapina nel cuore della notte ma con una brutta sorpresa per i ladri, poiché l’auto per scappare era bloccata. I proprietari del bar li hanno inseguiti ma si sono dileguati tra le campagne della zona. Alle prime luci dell’alba, però, un agricoltore del posto li ha notati ed ha chiamato le Forze dell’ordine. I 3 ladri, malconci, sono stati arrestati, sono di San Severo, Apricena e Foggia. E uno di loro ha appena 14 anni. termolionline.it