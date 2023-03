Carnevale di Manfredonia 2023: “Si ricordi che…”

Manfredonia (Fg), 15 marzo 2023 – Per questa sessantanovesima edizione (da 21 anni ad oggi) del Carnevale di Manfredonia, la Presidente ArcheoClub Siponto-Monte Sant’Angelo e Insegnante d’arte Angela Quitadamo ha realizzato dei bellissimi e originali trofei raffiguranti Zì Peppe, simbolo del Carnevale della Capitanata, in ogni forma, colore e dimensione.

Questi trofei sono stati consegnati agli ospiti e concorrenti in gara durante l’evento, ma ogni tanto, bisogna però “ricordare” che dietro a questi lavori c’è un’artista che opera da più di 38 anni per dare visibilità al territorio tramite riproduzioni di ceramiche Daunie. Angela Quitadamo, dedica tutto il suo tempo per promuovere il territorio garganico con opere di significativo valore, manufatti unici in tutta Italia, artisticamente straordinari e apprezzati in tutto il mondo.

〜Grazie Angela, per il grande impegno che da sempre esprimi con semplicità attraverso l’hashtag “#amocreareelabellezzasalveràilmondo”.〜

Questo articolo è stato scritto da

Miriam Fatone

Link al mio blog IG: https://instagram.com/inklovepage_plus?igshid=ZDdkNTZiNTM=

Fotogallery MIRIAM FATONE FACEBOOK: