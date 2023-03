StatoQuotidiano, 15 marzo 2023. Si sono concluse alle 19,20 le operazioni di spoglio della prima giornata di votazioni per le elezioni alla carica di Rettore dell’Università di Foggia per il sessennio 2023-2029. Leggi anche : Sfida per il rettore dell’Università di Foggia, i candidati restano cinque L’affluenza è stata del 94,84%, di cui 250 per il personale Tecnico Amministrativo, 45 studenti e 403 docenti e ricercatori a fronte di 736 aventi diritto al voto. Il numero di voti ottenuto da ogni candidato è stato il seguente: -Prof.ssa Donatella Curtotti n.139 -Prof. Lorenzo Lo Muzio n.112 -Prof. Gaetano Serviddio n.123 -Prof.ssa Milena Sinigaglia n.93 -Prof. Sebastiano Valerio n.56

A una prima occhiata, un voto molto polverizzato in attesa del prossimo turno che si svolgerà il 23 marzo. Serviranno più di 350 voti per essere eletto o eletta, il problema che si pone da domani è come cercare di raggiungere questo risultato cercando accordi dopo una campagna elettorale molto vivace, in cui non sono mancate le polemiche.

Dai commenti nel post voto, a parte la generica considerazione che si tratta di un esito “interlocutorio”, qualcuno si chiedeva: ma se l’area medica per esempio, si unisse, ce la farebbe? No, e poi sarebbe possibile visto che è andata già divisa?

Si potrebbe continuare ad almanaccare esaminando, per esempio, anche il proclamato convergere sul prof Serviddio nelle fasi preliminari ma, alla luce dell’odierno scrutinio, è la prof Donatella Curtotti che ottiene più voti, sebbene anche lei non abbia sfondato. D’altra parte, si tratta di una votazione limitata all’ambito accademico, dunque gli equilibri sono sul filo come gli eventuali “apparentamenti”, per usare un termine mutuato dalla politica.

Va anche tenuto in considerazione che, nelle fasi di enunciazione dei programmi, e quindi anche di campagna elettorale, ci sono stati alcuni candidati che hanno evitato asperità con i colleghi, che hanno pensato al loro dipartimento da cui hanno fatto il pieno di voti. Sarà per loro tramite che tre candidati potranno convergere su uno soltanto, così da raggiungere la maggioranza assoluta? Lo statuto prevede tre votazioni e solo dopo la riduzione a due con il ballottaggio. Per come si configura oggi il risultato, la strada per l’unità è ancora difficile.

Paola Lucino, 15 marzo 2023