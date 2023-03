“Felicissima Sera”: Pio & Amedeo ripartono da Silvia Toffanin e Giovanna Civitillo

FOGGIA, 15/03/2023 – (Roberto Mallò davidemaggio.it) A due anni di distanza dalla prima edizione, lo show di successo condotto da Pio & Amedeo torna su Canale 5. Da venerdì 24 marzo in prima serata partirà infatti Felicissima Sera – All Inclusive, che vedrà il duo comico alle prese con nuovi sketch, all’insegna del politicamente scorretto, e tanti ospiti.

Nel corso della prima delle tre puntate previste, Pio e Amedeo ospiteranno Silvia Toffanin, ma anche Michelle Hunziker, reduce dall’impegno con Michelle Impossible & Friends, e Giovanna Civitillo, la soubrette nonché moglie di Amadeus. I comici pugliesi, tra l’altro, potranno contare anche sul supporto di alcuni cantanti: da Elisa a Zucchero, passando per Gigi D’Alessio (“lo abbiamo portato lontano dal mondo pop. Non lo riconoscerete neppure” hanno detto). Un elenco destinato ad aumentare nei successivi appuntamenti, ma per ora è chiaro che tutti i volti annunciati non hanno preso parte alla prima edizione dello show, trasmessa dal 16 al 30 aprile 2021 con una media di 4.138.000 telespettatori pari al 21,24% di share.

Cosa significa il sottotitolo All Inclusive

A differenza di 2 anni fa, a Felicissima Sera è stato aggiunto il sottotitolo All Inclusive per un motivo ben preciso.

“E’ uno spettacolo molto inclusivo. (…) Per evitare critiche, questa volta ci siamo assicurati che tutte le minoranze fossero rappresentate. Per esempio, abbiamo anche un ballerino sovrappeso che non sa ballare, ma pazienza… E noi due forniamo la quota obbligatoria di meridionali. (….) Insomma, scherziamo un po’ su questa mania del ‘rappresentare tutti’. Che poi non basterebbe dire che siamo tutti meravigliosamente diversi?“

hanno rivelato Pio & Amedeo, con la loro solita irriverenza, sulle pagine di TelePiù. davidemaggio.it