Foggia, sottoscritto accordo Comune – Amiu Puglia: i dettagli

Foggia, 15 marzo 2023 – Si è conclusa la fase della definizione contrattuale delle attività di raccolta dei rifiuti tra l’Amministrazione Comunale di Foggia e Amiu Puglia.

Tre i principi cardine posti alla base del contratto.

Trasparenza nelle procedure di conferimento dei rifiuti differenziati con l’attivazione di CRR, aree chiuse, videosorvegliate e con personale dedicato.

Rigore nei controlli e nell’osservanza delle disposizioni prescritte, con il coinvolgimento della Polizia Locale – Nucleo Sorveglianza Ambientale.

Collaborazione e informazione nel rapporto con i cittadini con campagne di comunicazione periodiche.

“Quando si vuole mettere ordine in casa – è stato il commento del Prefetto Cardellicchio – si comincia sempre dalle pulizie”.

Già attivato nel frattempo il Centro Comunale Raccolta (CRR) rifiuti in via Sprecacenere (alle spalle del cimitero). I servizi e le modalità di conferimento per la raccolta differenziata saranno meglio illustrati nel corso dell’inaugurazione martedì 28 marzo; data concordata per non sovrapporsi con le imminenti giornate legate alle festività patronali.