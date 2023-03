Furti seriali di auto e detenzione di armi, 5 arresti in Puglia

; gli stessi, nell’agosto del 2020, in una casa colonica di Adelfia, furono trovati in possesso di un borsone contenente quattro pistole, un revolver ed il relativo munizionamento, oltre ad una motocicletta rubata a Bari nel luglio dello stesso anno. Dei 5 arrestati, 3 sono stati portati in carcere, uno era già detenuto per altri reati, un altro è stato sottoposto agli arresti domiciliari. ansa.it