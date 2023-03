La Puglia in Tavola ha fatto tappa all’IIS “Einaudi” di Foggia

FOGGIA, 15/03/2023 – La Puglia si dimostra ogni giorno più attrattiva nei confronti di un turismo fatto di scoperta autentica e rispettosa del territorio. L’enogastronomia è sicuramente uno degli elementi cardine che la nostra regione può a ben diritto rivendicare. Per questo motivo l’Associazione di Promozione Sociale La Puglia che c’è ha promosso l’iniziativa itinerante La Puglia in Tavola che toccherà ben 4 diverse realtà locali pugliesi legate all’enogastronomia.



Terminata la terza tappa a Foggia, l’Associazione ha espresso grande soddisfazione per l’esito raggiunto. Le ragazze ed i ragazzi dell’IIS “Einaudi” hanno superato le migliori aspettative, lavorando con maestria sotto lo sguardo attento dei docenti Prof. Donato Ciliberti, Prof. Leonardo Del Vecchio e Prof. Giuseppe Angino. Alternandosi ai fornelli Antonio Rinaldi e Francesca Lombardi per l’antipasto, Annalisa Di Rienzo e Lucia Ciuffreda per il primo piatto, Maria Caposeno e Chiara Zullo per il secondo, e per il dessert Giulia Lannunziata e Erika Dell’Anno, hanno fatto inorgoglire a ben diritto anche il Dirigente Scolastico ing. Michele Gramazio ed il referente del progetto Prof. Mario Falco.

Grande competenza hanno dimostrato anche gli alunni aspiranti sommelier Tamara Civitavecchia, Gabriele Marasco, Francesca Lombardi e Antonio Rinaldi che si sono occupati del giusto abbinamento del vino a ciascun piatto, con un piglio professionale che stupisce se si valuta la loro giovane età e che ha reso orgoglioso il Prof. Vincenzo Petrillo.

Anche Gianni Visaggio, il film maker incaricato di realizzare le riprese con una regia mobile televisiva in 4k, si è complimentato per le grandi opportunità che una formazione di questo livello riesce a garantire alle future risorse della città. Ricordiamo che il contest è itinerante e nei prossimi giorni raggiungerà altre città come Grumo Appula dopo aver tocca to Corato e Brindisi, dando così un panorama articolato delle grandi risorse enogastronomiche della nostra terra, grazie anche al patrocinio della Regione Puglia.