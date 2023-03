Primo turno di voto per rettore dell’Università di Foggia in svolgimento

StatoQuotidiano, 15 marzo 2023. Sono in corso di svolgimento le votazioni per il rinnovo della carica di rettore presso l’Ateneo di Foggia. Sono candidati in cinque dopo la rinuncia, ieri, della prof. Barbara Cafarelli il cui nome, tuttavia, era già nelle schede elettorali.

Lo spoglio comincia dopo le 17. Nel caso nessuno riuscisse a ottenere la maggioranza assoluta nel primo turno, da statuto, sono fissate altre due votazioni con il medesimo criterio, le date sono il 23 e il 28 marzo, per l’eventuale ballottaggio c’è il 30marzo.

Si confrontano Gaetano Serviddio e Lorenzo Lo Muzio (area medicina), Sebastiano Valerio (area umanistica), Milena Sinigaglia (area di agraria), Donatella Curtotti (area giurisprudenza).

Hanno diritto al voto pieno tutti i professori di ruolo, i ricercatori, i componenti del Consiglio degli Studenti e due rappresentanti degli studenti per ogni struttura dipartimentale che non siano già componenti del CdS. Partecipano alla votazione, con voto pesato, i tecnici amministrativi assunti a tempo indeterminato. Ai voti espressi dal personale tecnico-amministrativo sarà assegnato un peso pari al 20% del numero dei professori e dei ricercatori votanti. Il rettore resta in carica per 6 anni.