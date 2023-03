Puglia: morto da 10 mesi, figlio indagato per occultamento cadavere

LECCE, 15/03/2023 – (ansa) È indagato per occultamento di cadavere il 56enne Luigi Roberto Caracciolo, figlio dell’84enne Antonio il cui cadavere è stato trovato in avanzato stato di decomposizione nella cucina della sua abitazione a Corigliano d’Otranto.

Era su una brandina, avvolto in alcune coperte. Vicino al cadavere c’erano dei ventilatori accesi. Il sospetto degli inquirenti è che il figlio possa avere nascosto la morte del padre per continuare a riscuotere la sua pensione. Il 56enne vive in un altro appartamento con la sua famiglia e oggi, su disposizione del magistrato, è stato accompagnato a casa di suo padre per aprire la porta e verificare i sospetti sorti dopo l’assenza dell’anziano dal paese da circa 15 mesi.

Lo stabile in cui viveva l'84enne doveva essere messo in sicurezza dopo la caduta di alcuni calcinacci. Ma ogni volta che i vigili andavano a suonare alla porta di casa dell'anziano non rispondeva nessuno. Il figlio diceva a tutti che l'84enne si trovava in Svizzera. A carico del 56enne non è stato preso al momento alcun provvedimento. Il magistrato inquirente ha disposto l'autopsia per verificare la causa del decesso, anche se da una prima ispezione del cadavere non sarebbero emersi segni di violenza.