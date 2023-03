Seasif, le associazioni: “Quando un consiglio congiunto con Monte?”

StatoQuotidiano.it, Manfredonia (Fg), 15 marzo 2023 – All’unanimità dei presenti, nella seduta monotematica ed urgente convocata il 7 marzo dalla Presidente Giovanna Titta, il Consiglio comunale di Manfredonia si è mostrato molto preoccupato rispetto al tema dei progetti di insediamento industriale nell’area ZES – ex Enichem.

“Troppe ombre su SEASIF, un prezzo altissimo già pagato dalla città di Manfredonia”, ha tuonato il Primo Cittadino Gianni Rotice.

Preoccupazione condivisa da tutti i capigruppo, un’immagine della città unita rispetto alla spinosa questione ambientale. Una ‘mission comune’ che non vede distinzione di appartenenza politica tra maggioranza e opposizione. Dubbi manifestati più volte anche dall’Istituzione Chiesa, nella persona del Vescovo Franco Moscone, molto sensibile al tema.

Sembra necessario e inevitabile un confronto costruttivo con i vicini di Monte Sant’Angelo, tramite un consiglio comunale congiunto.

Ne sono fortemente convinte le associazioni Caons, Magliette Bianche e FareAmbiente, da anni impegnate in questa battaglia ‘green’ e legata fortemente alla storia di Manfredonia.

Un consiglio congiunto che dovrebbe svolgersi entro tempi brevi però, con il supporto ed il coinvolgimento delle realtà associative.

Un rapporto di stima e fiducia col Sindaco Gianni Rotice, ma anche una richiesta di chiarezza e maggiore partecipazione.

Si riporta di seguito la nota inviata a StatoQuotidiano dalle associazioni Caons, Magliette Bianche, FareAmbiente:

Egregio. Ing. Rotice

Alla gentile attenzione del Sindaco di Manfredonia

Abbiamo appreso con somma soddisfazione che nella seduta del consiglio comunale del 7/3/2023 è stata espressa la volontà dell’intera Amministrazione di chiedere al Sindaco di Monte Sant’Angelo la convocazione di un Consiglio congiunto nel quale discutere, ovviamente con piena e civile serenità, le proposte che in questi ultimi tempi stanno tenendo in ansia larghi strati delle due popolazioni contigue, preoccupate per le insistenti richieste di insediare, nella ZES ex Enichem, progetti industriali poco consoni alla sensibilità e vocazione del territorio.

Alle associazioni scriventi pare, per quanto riguarda l’utilizzo e il futuro di tale territorio, che la volontà di indire un incontro allargato sia da tenere in debita considerazione. Non fosse altro per avere l’opportunità, nell’evenienza che possa felicemente avverarsi, di un confronto che avrà più spunti e più riflessioni, se non addirittura decisioni ed esiti più equilibrati, più sereni ed obiettivi.

Alle associazioni qui sottoscritte preme che l’incontro avvenga in tempi possibilmente brevi visto l’evolversi precipitoso di fatti ed azioni che costituiscono un chiaro preludio di un futuro ancora più cupo di quello da noi vissuto finora.

Le Associazioni:

CAONS – MAGLIETTE BIANCHE – FAREAMBIENTE

A cura di Gianluigi Cutillo, 15 marzo 2023