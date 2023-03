Totaro: “La Biblioteca di Manfredonia è in completo stato di abbandono”

Il patrimonio immobiliare e mobiliare della Biblioteca di Manfredonia è in uno stato allarmante, offrendo ai ragazzi spazi di studio e aggregazion e quasi totalmente privi delle strutture necessarie (tavoli, prese elettriche, luoghi per servizi igienici) nonché dei servizi indispensabili tra cui WI FI e tanto altro, dunque generando un notevole disagio a tutti gli studenti appartenenti alle scuole di qualsiasi ordine e grado della nostra città ed agli studenti universitari.

Purtroppo, in questi anni ed anche nell’ultimo biennio in cui ricade l’amministrazione Rotice, si sono presentate diverse opportunità di finanziamento pubblico e/o misto per infrastrutturare, potenziare e arricchire le biblioteche comunali, ma non sono state sfruttate.