Valente: “Chi ha organizzato la 69^ edizione del Carnevale di Manfredonia?”

MANFREDONIA (FOGGIA), 15/03/2023 – “Chi ha organizzato la 69^ edizione del Carnevale di Manfredonia? È stata questa l’interrogazione che ho posto all’attenzione del Consiglio Comunale nella seduta del 13 marzo. Una domanda in apparenza semplice a cui però non è giunta una risposta esaustiva.

Il sindaco Gianni Rotice si è, infatti, subito affrettato a sottolineare che immaginava giungesse un ‘applauso’ all’amministrazione per com’era andata la manifestazione. In realtà, credo fermamente che i complimenti andrebbero fatti alle scuole, ai genitori, alle majorettes e ai tanti volontari silenziosi senza i quali non ci sarebbe stata alcuna sfilata.

Al di là dei convenevoli, è assurdo evidenziare che la 69^ edizione del Carnevale di Manfredonia si sia svolta in completa anarchia economica. In data 16 febbraio 2023 è stato approvato con delibera di Giunta comunale n. 24 il progetto della manifestazione con relativo piano economico che vede uscite per 100.000 euro interamente coperte dal contributo della Regione Puglia. 𝗠𝗮 𝗱𝗶 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘁𝗼 𝘀𝘁𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗽𝗮𝗿𝗹𝗮𝗻𝗱𝗼?

Nella stessa delibera, incredibile ma vero, si chiede al dirigente preposto di attivare col suddetto progetto le procedure necessarie all’acquisizione di “eventuali contributi da parte di altri Enti e Istituzioni”, nel nostro caso, appunto, la Regione Puglia. Ma non finisce qui! Vi è una delibera di Giunta che è precedente alla richiesta di contributo, la n. 14 del 31 gennaio 2023, in cui già viene messa in bilancio una “provvista finanziaria pari ad euro 100.000/00 (centomila euro), da utilizzarsi come anticipazione del finanziamento ad erogarsi da parte della Regione Puglia”.

𝗜𝗻 𝗽𝗮𝗿𝗼𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘃𝗲𝗿𝗲, 𝗲’ 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗼 𝘀𝘁𝗮𝗻𝘇𝗶𝗮𝘁𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝗹 𝗖𝗮𝗿𝗻𝗲𝘃𝗮𝗹𝗲 𝘂𝗻 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘁𝗼 𝗶𝗻𝗲𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻𝘁𝗲, poiché non era stato ancora nemmeno richiesto e che al momento non si sa a quale cifra potrebbe ammontare. Una cosa del genere è gravissima ed illegittima, soprattutto per un Comune in piano di riequilibrio finanziario e, dal momento che il Segretario Generale non si è voluto pronunciare in merito durante il Consiglio, sarà mia premura segnalare quanto accaduto alla Corte dei Conti.

Sempre per il Carnevale, il sindaco ha delegato alla sua organizzazione il Consigliere comunale Gianni Sventurato con una nota del 31 gennaio 2023, salvo poi accorgersi probabilmente che, essendo un suo parente stretto, non poteva per legge dargli la delega e ne ha fatto quindi il coordinatore, dimenticando di correggere la ‘svista’ sulle varie riviste.