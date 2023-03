FOGGIA, 15/03/2023 – (ansa) Ondata di maltempo sulla costa molisana con forti raffiche di vento e pioggia.

La motonave Santa Lucia, che effettua i collegamenti via mare tra il porto di Termoli e le Isole Tremiti, è rimasta in porto. La Capitaneria ha diramato un avviso di burrasca valido fino alla serata. Il bollettino meteo-marino prevede vento forte da nord forza 8 in aumento. I pescherecci della flottiglia molisana sono in parte rientrati in porto. ansa.it