Manfredonia. “Ai sensi si legge, per l’accreditamento del servizio trasfusionale sono necessari 4 medici ma a oggi è in organico soltanto uno. Inoltre, da 4 tecnici sanitari di laboratorio a oggi sono in organico 2 più una a part-time.

La modifica fatta con delibera DG dell’Asl Foggia n.292/19.02.2024 aveva ad oggetto l’attivazione di una mobilità compensativa (“Assenso alla mobilità compensativa tra tecnici sanitari di laboratorio biomedico – Area dei Professionisti della salute e dei funzionari”), pertanto lo spostamento di una figura prevedeva la sostituzione con un’altra per l’espletamento delle analoghe mansioni. Invece, la figura trasferita da Casa Sollievo della Sofferenza è in organico presso il laboratorio analisi dell’ospedale di Manfredonia”.

E’ quanto dicono un gruppo di donatori del Centro Trasfusionale dell’Ospedale di Manfredonia che, dalla settimana dall’11 marzo 2024 a oggi, “non hanno potuto effettuare le donazioni, causa carenza dell’organico”.

Inoltre, come riferito a StatoQuotidiano.it, la protesta riguarda anche gli utenti che “hanno necessità della terapia TAO, terapia anticoagulante orale, trattamento terapeutico cronico utilizzato per rallentare la coagulazione del sangue e prevenire quindi eventi tromboembolici”.

In particolare, gli utenti, causa la mancanza del personale necessario presso il Centro Trasfusionale del P.O. San Camillo di Manfredonia, “non hanno potuto usufruire della terapia in questione”.

“Ci chiediamo pertanto – dicono i cittadini – come potrà essere risolta questa situazione? Non crediamo che oberando di lavoro le poche unità presenti presso il Centro Trasfusionale si potrà superare questa criticità e consentire all’utenza di usufruire della terapia TAO ed effettuare le donazioni necessarie”.

“E’ un servizio fondamentale quello del Centro Trasfusionale del P.O. San Camillo. Ricordiamo a tutti che le trasfusioni di sangue sono fondamentali in alcune situazioni, per la salvezza delle persone che hanno necessità. In questa maniera, si rischia davvero di compromettere la salute di qualcuno”.

“Sappiamo tutti che il sangue di fatto è un farmaco salvavita. Pertanto, vi è la necessità di riceverlo per trasfonderlo agli utenti che ne hanno necessità”.