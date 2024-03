“Nel pomeriggio di ieri 14 marzo, la Polizia di Stato e la Polizia Locale hanno eseguito un’operazione contro il ‘bivacco’ nei pressi di Piazzale Vittorio Veneto, luogo

in cui – poco dopo – si sono recati alcuni attivisti impegnati tanto nella Comunità Politica per Foggia quanto in associazioni di volontariato. Gli stessi hanno appreso e segnalato che destinatari di queste attività repressive sono state principalmente alcune persone senza dimora che trovano rifugio sotto i portici ubicati di fronte alla Stazione ferroviaria”. Fanno sapere con un comunicato stampa i membri della “Comunità Politica per Foggia”.

Le forze dell’ordine hanno elevato una sanzione di 100 euro nei confronti di un cittadino di nazionalità rumena colpevole – si legge dal verbale – di stazionare ed occupare luoghi con condotte che costituiscono ‘bivacco’ (…) anche mediante il consumo di cibi e bevanda. Sequestrato coperte con cui i cittadini senza dimora provano a proteggersi dal freddo invernale, una delle maggiori cause di morte per coloro che vivono per strada”.

la nota così prosegue.

“Come Comunità Politica per Foggia condanniamo fermamente le attività poc’anzi descritte e chiediamo che l’amministrazione comunale spieghi alla cittadinanza i motivi per cui il prezioso lavoro degli appartenenti alla Polizia Locale venga impiegato per aggravare ancor di più la vita di persone costrette a vivere in condizioni di indigenza. Proprio loro, anziché vedersi sanzionati con multe che – giustamente – non pagheranno mai, dovrebbero ricevere una concreta assistenza”.