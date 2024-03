Nessuna risposta e apertura al confronto è arrivata da Confindustria per il rinnovo del contratto integrativo provinciale dei lavoratori del comparto lapideo dell’Alto Tavoliere, che interessa oltre mille operai. La risposta dei Segretari Generali di Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil di Foggia – Severino Minischetti, Giuseppe Villani e Savino Tango, come annunciato, è stata la proclamazione di un’ora di sciopero, prevista per lunedì 18 marzo dalle ore 9 alle ore 10.

“È solo la prima delle iniziative di mobilitazione e lotta che decideremo assieme ai lavoratori – spiegano in una nota unitaria -. A distanza di nove mesi dalla presentazione della piattaforma per il rinnovo dell’integrativo provinciale dei lavoratori del settore lapideo, senza alcuna disponibilità all’apertura di un tavolo negoziale, abbiamo proclamato lo stato di agitazione e annunciato che non avremmo atteso oltre la data del 13 marzo. Questa è passata senza alcun riscontro, da qui la decisione della prima astensione dal lavoro”.

“Corrette relazioni industriali possono solo dar forza a un settore che vive una fase positiva e che ha bisogno di affrontare una discussione certo su salario e sicurezza, ma assieme sulle politiche di sviluppo e le strategie che necessitano per garantire una crescita del comparto. I lavoratori, le loro professionalità. sono l’elemento centrale da cui partire per valorizzare una delle aree marmifere più importanti del Paese”, concludono Minischetti, Villani e Savino Tango.