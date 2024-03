Emergenza ambientale a Monte Sant'Angelo. "Indignato per discarica area Case Popolari via Marcisi: denuncerò"

Monte Sant’Angelo. Una situazione di degrado ambientale sta mettendo a dura prova la bellezza naturale di Monte Sant’Angelo, nel cuore del Gargano. Un cittadino, indignato per lo stato in cui versa la pineta e l’area verde di Case Popolari via Marcisi, ha fatto una segnalazione alle autorità competenti, inclusi i Carabinieri Forestali e il Comune, ma finora “senza alcun intervento risolutivo”.

Il cittadino, che ha preferito mantenere l’anonimato, ha definito la situazione “un disastro ambientale“. La pineta, “una volta orgoglio della comunità locale, è stata trasformata in una discarica a cielo aperto. Immondizia di ogni genere, da rifiuti domestici a detriti di ogni tipo, si accumula tra gli alberi, distruggendo irrimediabilmente l’ecosistema locale e minacciando la biodiversità”.

La denuncia del cittadino è stata inoltrata sia ai Carabinieri Forestali che al Comune di Monte Sant’Angelo, “ma, finora, nessuna azione risolutiva è stata intrapresa.”

“La disattenzione delle istituzioni locali ha lasciato i residenti sgomenti di fronte a questa situazione di abbandono e incuria”.

Il cittadino ha espresso la sua intenzione di portare avanti la sua battaglia per la tutela dell’ambiente e ha annunciato che presto presenterà un esposto in Procura. “Non possiamo rimanere inermi di fronte a questa devastazione ambientale“, ha dichiarato. “È nostro dovere agire per preservare il patrimonio naturale della nostra comunità.”

La situazione ha suscitato preoccupazione tra i residenti, che vedono nell’inazione delle autorità locali un segnale allarmante di abbandono delle responsabilità verso l’ambiente e la comunità. “Non possiamo permettere che la nostra pineta diventi un simbolo di degrado e incuria”, hanno affermato alcuni residenti.

