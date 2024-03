Foggia. Condividere con il Consiglio comunale e le forze di maggioranza l’azione politico-amministrativa nella città e favorire una conoscenza più approfondita delle complessità che attanagliano Foggia: con questo spirito la Sindaca Episcopo ha firmato ieri il decreto di conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e promozione ad alcuni consiglieri comunali.

Diverse le materie affidate ai singoli consiglieri che così collaboreranno con Sindaca e Giunta nell’esame e nello studio di argomenti e problemi specifici, formulando proposte e soluzioni.

Di questa attività si avvantaggerà tutto l’Ente che beneficerà di un impulso propositivo all’azione amministrativa nei confronti della cittadinanza. I consiglieri delegati nello svolgimento dell’incarico potranno contare sulla collaborazione del personale comunale, ma non potranno assumere atti con rilevanza esterna o di gestione.

Queste i consiglieri comunali coinvolti e le materie oggetto degli incarichi.

CONSIGLIERE COMUNALE INCARICO DI COLLABORAZIONE -STUDIO RICERCA E PROMOZIONE AZIONI POSITIVE CAGIANO Mario Politiche di genere e Parità – Rete dei Comuni della Gentilezza CAPOZZI Achille Villaggio Artigiani CIRUOLO Pasquale Quartiere Stadio DAL MASO Mario Rivalutazione ambientale delle Borgate DE VITO Francesco Iniziative per i parchi giochi e rapporti con le Associazioni di settore e con le Associazioni dei minori con disabilità DELL’AQUILA Pasquale Iniziative per la Mobilità urbana DI CHIARA Carmine detto Mino Caccia, pesca e funghi DI PAOLA Antonio Air quality – Prevenzione da inquinamento nelle strutture indoor FORMICA Nicola Parcheggi ed aree di sosta MANCINI Antonio Pio Iniziative per la valorizzazione di arbusti, radici e fontane QUARATO Giovanni Politiche abitative RIZZI Antonio Iniziative per i servizi aeroportuali SALEMME Francesco S. Iniziative per i quartieri Candelaro e CEP STRIPPOLI Francesco Iniziative per la valorizzazione del Parco Regionale Bosco Incoronata e dei parchi urbani

Sempre nella giornata di ieri la Sindaca Episcopo ha provveduto ad una rimodulazione di alcune deleghe assessorili. L’Assessora Simona Mendolicchioha ricevuto la delega al Benessere animale; l’assessora Daniela Rita Patano la delega al Traffico; l’assessore Giulio De Santisla delega ai Beni confiscati; l’assessore Lorenzo Frattarolo la delega ai Tratturi.

“Come dal principio, abbiamo deciso di coinvolgere pienamente i consiglieri comunali nell’azione amministrativa – spiega la sindaca Maria Aida Episcopo -, una scelta ottemperata per dare maggiore collegialità alle attività poste in essere attraverso le diverse sensibilità che sia i singoli consiglieri sia i gruppi consiliari di riferimento possono offrire. Siamo fermamente convinti che l’impegno responsabile dei consiglieri sia uno strumento valido per favorire l’interazione con la cittadinanza e la partecipazione attiva”.