La campagna elettorale delle prossime amministrative a Manfredonia si presenta più infuocata che mai, com’era prevedibile alla luce non solo dei trascorsi politico-amministrativi del passato ma anche della recente operazione “Giù le mani” che ha letteralmente travolto taluni esponenti sipontini.

E’ stata ufficializzata qualche giorno fa, attraverso un comunicato stampa da parte di Fratelli d’Italia, la candidatura a Sindaco di Gianni Rotice, Sindaco la cui esperienza amministrativa è durata poco più di due anni circa e poi bruscamente interrotta.

Rotice ritorna così sulla scena, e lo fa con una candidatura di centro destra ma dentro un partito certamente diverso da Forza Italia, segno tangibile di una voglia di riscatto e di allontanamento dagli azzurri, specie da uno in particolare, Giandiego Gatta.

E d’altronde, non ci si poteva aspettare che una mossa politica astuta da parte della dirigenza di FdI, puntando ormai a erodere terreno agli azzurri per qualificarsi primo partito della coalizione non solo a livello nazionale, ma anche nella provincia.

Tale candidatura ha provocato la piccata reazione del coordinatore regionale di Forza Italia, Mauro D’Attis che ha invitato gli alleati a fare un gioco di coalizione per evitare spaccature .

L’ingegnere sipontino è sostenuto da Fratelli d’Italia, Udc, Lega, Strada Facendo, Noi Moderati e Puglia Popolare.

Ai microfoni di StatoQuotidiano Rotice spiega il perché di questa candidatura.

“Avevo già in precedenza espresso che la mia disponibilità a ricandidarmi fosse condizionata ad alcune questioni: la prima, che non ci fosse la presenza di Giandiego Gatta, la seconda: che il mio nome potesse essere quanto più lontano possibile dal PD”, spiega.

“Mi è stato chiesto dagli amici di FDI di prendere parte a queste consultazioni, ed io ho accettato con grande orgoglio e soddisfazione. Personalmente sono in ottimi rapporti con tutti, fatta eccezione per quelli che mi ha attaccato e tradito. Torno a far politica senza averne bisogno come tanti altri, lo faccio solo per i cittadini ma il mio impegno deve essere ottemperato nelle condizioni più serene possibili”.

Quanto a programmi ed idee, l’ingegnere sipontino si dice pronto a rimettere mano a progetti ed impegni già presi.

“Sono tante le cose da fare in un comune come Manfredonia – sostiene -. La nostra era un’amministrazione che è stata fermata, una risposta positiva da parte degli elettori darebbe la possibilità a tanti ragazzi, giovani e bravi consiglieri, di poter riprendere una serie di discorsi interrotti.

Il nostro progetto deve naturalmente essere inserito in un discorso di coalizione entro cui deve trovare integrazione con le nuove forze politiche che mi accompagnano”.

Tra i diversi ambiti cui rimettere mano ci sono l’aspetto ambientale, lo sviluppo alle imprese e al commercio locale, la cultura, i servizi sociali e non da ultimo le finanze dell’ente.

“Sono tante le cose da sistemare in città. Noi abbiamo iniziato, ci stiamo riproponendo per poter avere la possibilità di tornare a lavorarci. Tra di esse c’è senz’altro l’attenzione verso il Parco Archeologico, verso la cultura in tutte le sue forme, verso il sistema dei traporti leggeri. Abbiamo puntato sul Piano Sociale di Zona che andava attuato. Pensiamo al risanamento finanziario. C’è poi il discorso del piano del commercio e delle attività produttive. La gestione dei fondi del Pnrr, i lavori pubblici. Vogliamo cominciare a migliorare la qualità del verde pubblico. Attenzionare l’Ase.

Intendiamo programmare un piano industriale futuro e tanto altro.

Ci stavamo organizzando per apportare miglioramenti alla tecnostruttura, con l’adeguamento del personale.

I temi sono tanti, ma adesso ciò che è fondamentale è la condivisione con la squadra, perché è alla città che bisogna dare delle risposte”, conclude.