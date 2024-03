Manfredonia. Protesta agricoltori in località Ramatola: "Ci stanno rubando tutto, la notte ci facciamo il segno di croce"

Manfredonia. “Ci stanno rubando tutto, dove sono le forze dell’ordine? La notte ci facciamo il segno di croce prima di andare a letto. Situazione allarmante“.

Protesta nel pomeriggio in località Giordano Ramatola nel Comune di Manfredonia da parte di un folto gruppo di agricoltori e titolari di aziende agricole dell’area: da Beccarini a Fonterosa, da Tavernola a Contrada Uccello.

Il tema è quello dei furti dei mezzi, dei motori agricoli, dei prodotti da parte delle bande seriali composte da 5/6 persone che “si muovono indisturbate, senza sosta, anche con presenza delle persone all’interno delle aziende“.

“La notte ci facciamo il segno di croce – dice Michele a StatoQuotidiano.it – ho sventato personalmente un furto. Spesso rientro in casa con un sorriso amaro, guardando mia moglie e i miei figli”. “L’assicurazione copre solo in parte i danni ricevuti – aggiunge Matteo – se ti portano via mezzi da 200mila euro è finita. Agiscono in tutti i modi: con gli escavatori, con i fuoristrada, in qualsiasi modo”.

“Senza agricoltura l’economia della Capitanata muore”, aggiunge Pietro, “abbiamo necessità di essere sostenuti”.

“Necessari sistemi di videosorveglianza lungo le strade e i tratturi di campagna, necessari pattugliamenti e presenza costante delle forze dell’ordine. La situazione è allarmante”, conclude Antonio.

Dopo una serie di numerosi furti nell’area, da segnalare l’episodio avvenuto il 12 marzo 2024 ad Arpinova, con i ladri che hanno addirittura aperto il fuoco contro gli agricoltori che tentavano di proteggere i mezzi della propria azienda.

