MANFREDONIA (FOGGIA) – “Lo scorso 13 marzo Jack è stato portato a Foggia presso lo studio del dottor Di Cesare ed è stato sottoposto ad una ecografia addominale la quale purtroppo ha evidenziato che Jack è affetto da una nefropatia cronica ossia un danno renale irreversibile, di origine spesso non identificabile e che impedisce la normale capacità del rene di filtrare e rimuovere i prodotti di scarto dal sangue (insufficienza renale cronica) oltreché un malfunzionamento del fegato.

Questo quadro clinico è abbastanza preoccupante per cui dovrà continuare a fare flebo, prendere antibiotici, integratori per aiutare i reni e sciroppo per diminuire nausea vomito ed emorragia.

Incrociamo zampe, code e mani perché la situazione è molto molto delicata.

Ci preme ringraziare la instancabile Alexis Rios che sta portando Jack giornalmente ovunque sia necessario (dalla dottoressa Taraschi x le flebo..a Foggia) e che non si ferma mai pur di vedere il nostro amico stare meglio.

Altro ringraziamento a tutte le persone che ci stanno donando denaro per sostenere tutte queste spese.

Ulteriore ringraziamento alla dott.ssa Taraschi che oltre ad essere sempre disponibile con la sua professionalità ed umanità è in continuo contratto con colleghi veterinari specialisti in neurologia gastroenterologia e diagnostica.

Grazie ad Ettore.. Gabriella..e tutti gli altri. Stiamo facendo tutto il possibile nel rispetto della sua dignità di cane.

Mille volte grazie a tutti e se Jack potesse parlare vi direbbe. Sicuramente che vi è grato. Un bau a tutti da Jack.

IMPORTANTE MANFREDONIA RACCOLTA FONDI PER JACK

JACK il nostro super eroe sta male. Purtroppo I farmaci x curare il suo male hanno creato gravissimi scompensi.

Oggi Jack combatte contro una bruttissima enterite che ha determinato un blocco renale. Il fegato ed i reni risultano danneggiati ed è sotto flebo antibiotici e cibo medicale.

Stiamo affrontando spese importanti. Ma x questo angelo a cui tutti siamo affezionati affrontiamo ed affronteremo tutte le spese necessarie affinché la sua dignità venga rispettata.

Abbiamo bisogno ancora una volta di voi. Chiunque voglia partecipare alle sue cure può donare anche 1€ recandosi da VisionOttica presso il centro commerciale “Gargano”. Aiutateci.. aiutiamolo. Grazie!”

Lo riporta Beatrice Buo sui social.