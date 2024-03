Il Manfredonia di Franco Cinque punta sul suo rendimento fuori casa per mantenere viva la sua serie positiva di sei partite senza sconfitte e per consolidare il suo obiettivo di salvezza. Il pareggio ottenuto nell’ultimo istante contro il Bitonto ha permesso alla squadra di raggiungere quota 34 punti, mantenendo un vantaggio di sette punti sul sestultimo posto, attualmente in zona playout. Nonostante questo margine apparentemente confortante, l’allenatore e i giocatori non si adagiano sugli allori.

I sipontini non perdono in trasferta dal 10 settembre, quando hanno subito una sconfitta per 2-0 contro il Martina. Da allora, per sei mesi, hanno costantemente ottenuto punti lontano dal Miramare.

Solo la capolista Altamura ha un rendimento simile fuori casa, registrando solo nove gol subiti e altrettanti segnati. Quindi, la prossima trasferta a Matera rappresenta anche un’opportunità di riscatto.

Un anno fa, dopo una sconfitta per 1-3 contro la squadra di Gigi Panarelli, il Manfredonia ha iniziato una serie positiva, perdendo solo due partite da allora – entrambe in casa contro Fidelis Andria e Fasano – con sei vittorie e otto pareggi, totalizzando 26 dei 34 punti attuali. Mantenere l’imbattibilità in trasferta anche a Matera avvicinerebbe la squadra all’obiettivo della salvezza.

Lo riporta telesveva.