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Home // Cronaca // Bimba sospeso nel vuoto dal balcone, la madre ai poliziotti: «Da noi si usa così per punire i capricci»

CAPRICCI BALCONE Bimba sospeso nel vuoto dal balcone, la madre ai poliziotti: «Da noi si usa così per punire i capricci»

L’episodio risale al 29 settembre. Gli agenti, intervenuti in pochi minuti, hanno bloccato la donna e messo in sicurezza il bambino

Controlli polizia (IMMAGINE D'ARCHIVIO - NON RIFERITA AL TESTO)

Controlli polizia (IMMAGINE D'ARCHIVIO - NON RIFERITA AL TESTO)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Marzo 2026
Cronaca // Primo piano //

TORINO — Una scena drammatica, che ha sconvolto i residenti di un palazzo nel quartiere Madonna di Campagna, a Torino. Una donna è stata vista mentre teneva il figlio di appena due anni a testa in giù nel vuoto, afferrandolo per le caviglie oltre la ringhiera del balcone. A dare l’allarme è stata una vicina di casa che, mentre stendeva i panni, ha assistito alla scena e ha immediatamente contattato la polizia.

L’episodio risale al 29 settembre. Gli agenti, intervenuti in pochi minuti, hanno bloccato la donna e messo in sicurezza il bambino. In un primo momento, la gravità dei fatti aveva portato la Procura ad aprire un fascicolo per tentato omicidio. Successivamente, però, il quadro investigativo è stato rivalutato.

Secondo quanto emerso, la donna — una cittadina pakistana arrivata in Italia da pochi mesi — avrebbe giustificato il gesto sostenendo di non aver voluto fare del male al figlio. Il piccolo, a suo dire, stava facendo i capricci e quel comportamento sarebbe stato un modo per “correggerlo”. Agli inquirenti avrebbe spiegato che nel suo Paese “si usa così”, senza rendersi conto della gravità dell’azione.

Ora il pubblico ministero Davide Lucignani, del gruppo “Fasce deboli”, ha iscritto la donna nel registro degli indagati per abuso di mezzi di correzione, ipotesi poi ricondotta anche all’eccesso di correzione nella valutazione del caso. Resta comunque alta l’attenzione delle autorità sulla tutela dei minori.

Gli esperti e i servizi sociali hanno ritenuto troppo rischioso lasciare la donna sola con i figli senza un controllo costante. Per questo è stato predisposto un monitoraggio psicologico e sociale, finalizzato a valutare sia la sua capacità genitoriale sia il contesto culturale e familiare in cui è maturato l’episodio.

La vicenda ha avuto immediate conseguenze anche sui due bambini. In una prima fase erano stati allontanati dalla madre e affidati temporaneamente a un’altra famiglia. Tuttavia, secondo la relazione dei servizi sociali, il distacco avrebbe provocato una forte sofferenza nei minori.

Per questa ragione si è deciso di adottare una soluzione intermedia: la donna e i suoi due figli sono stati trasferiti insieme in una comunità protetta. Qui la madre sarà seguita in un percorso di sostegno e recupero, mentre i bambini resteranno sotto stretta osservazione, nel tentativo di garantire la loro sicurezza senza interrompere del tutto il legame affettivo con la madre. Lo riporta leggo.it

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