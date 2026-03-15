MANFREDONIA — La marineria di Manfredonia rischia il collasso sotto il peso del caro carburante, aggravato dalle tensioni internazionali in Medio Oriente. Negli ultimi mesi, infatti, i costi operativi sono aumentati in maniera significativa e gli armatori denunciano una pressione sempre più forte sui bilanci delle imbarcazioni, con il gasolio che incide in modo determinante sulle spese di esercizio.

Una situazione che, nel breve periodo, potrebbe spingere molte barche a restare ferme in porto, in assenza di misure di sostegno concrete. Il rincaro del carburante, del resto, sta mettendo in difficoltà in tutta Italia comparti strategici come agricoltura e pesca, con aumenti che rischiano di compromettere la sostenibilità economica delle attività produttive.

A Manfredonia, la pesca rappresenta da sempre uno dei pilastri economici, occupazionali e identitari della città. Negli ultimi decenni, però, il settore ha già dovuto fare i conti con una progressiva contrazione: la flotta locale è passata da oltre 400 pescherecci negli anni Novanta agli attuali circa 130, segno evidente di una crisi che si trascina da tempo.

A sostegno dei pescatori è intervenuto il sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, che ha espresso piena solidarietà al comparto, ribadendo la necessità di interventi urgenti per tutelare una delle attività storiche del territorio.

«La pesca è parte della nostra identità e della nostra economia — ha dichiarato il primo cittadino —. Non possiamo permettere che il caro carburanti metta in ginocchio un settore che dà lavoro a tante famiglie. Siamo al fianco dei pescatori e pronti a sostenere ogni iniziativa utile a salvaguardare la marineria di Manfredonia».

Sulla vicenda è intervenuto anche l’assessore allo Sviluppo economico, Matteo Gentile, che ha evidenziato le ricadute della crisi energetica sull’intero tessuto produttivo cittadino.

«Dietro ogni imbarcazione c’è una filiera fatta di lavoratori, imprese, mercati ittici, ristorazione e attività commerciali. Se i pescherecci restano in porto, l’impatto si ripercuote su tutto il sistema economico della città. Per questo è necessario che il Governo intervenga rapidamente con misure straordinarie per contenere il costo del carburante e garantire la continuità delle attività».

Dal comparto l’auspicio è che possano arrivare in tempi rapidi provvedimenti concreti, come agevolazioni sul carburante o contributi straordinari, per evitare il blocco delle attività e assicurare continuità a un settore fondamentale per l’economia di Manfredonia.