Da Castel Fiorentino agli eremi del Gargano: i 43 tesori dimenticati della Capitanata

Quarantatré perle di bellezza, di passato, di memoria da salvare. Tanti sono i beni culturali abbandonati censiti fino ad oggi dalla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio sulla piattaforma del Ministero che si occupa della mappatura del patrimonio che versa in una condizione di abbandono.

Il numero potrebbe aumentare perché la ricognizione è in continuo aggiornamento ed evoluzione e perché, come vedremo, dal database emergono evidenti lacune, che dovranno essere sanate.

Nella speciale e un po’ amara classifica che emerge dal lavoro delle Soprintendenze pugliesi con i suoi 43 beni, la Capitanata figura al secondo posto dopo quella di Bari (156), davanti a Lecce (35), Taranto (35), Brindisi (18) e BAT (11). Il bene più illustre dell’elenco è sicuramente Castel Fiorentino, in agro di Torremaggiore, celebre in tutto il mondo perché vi esalò l’ultimo respiro l’imperatore Federico II, il 13 dicembre 1250.

«Il complesso è un rimarchevole documento di architettura militare del XII secolo – si legge nella relativa scheda -. Sui ripidi fianchi del colle affiorano le informi rovine; ad ovest ruderi della scarpata su cui si levavano le mura di cinta del Castello; all’estremo pendio sud est, il piano inferiore di una torretta con volta a crociera sorretta da archi a sesto acuto.»

Lo stato di conservazione viene giudicato mediocre.

Tra i 43 beni c’è un po’ di tutto: siti archeologici, chiese, ex aeroporti come l’idroscalo del lago di Varano, torri costiere e soprattutto gli eremi di Monte Sant’Angelo: ne sono elencati ben 17. Nella foto che illustra l’articolo un particolare dell’eremo di San Giovanni da Matera.

Quattro i beni ubicati nel territorio della città di Foggia, tra cui la fossa granaria di cui ci siamo occupati qualche giorno fa dopo l’ennesimo atto vandalico. Dalla scheda si apprende che il bene, di proprietà comunale, è tutelato «ope legis». Anche in questo caso, lo stato di conservazione è giudicato mediocre. Si spera che le cose possano adesso migliorare dopo l’iniziativa promossa dall’assessorato comunale alla cultura e il Lions Club Giordano, che restaura la fossa e installerà una struttura amovibile che potrà facilitarne la manutenzione.

Purtroppo difficilmente sarà lo stesso per gli altri beni foggiani la cui sorte sembra segnata: Palazzo Trifiletti su corso Garibaldi, il Castello di Ponte Albanito che la Soprintendenza censisce anche con il suggestivo nome popolare di Castello dei Diavoli e la quasi sconosciuta Chiesa di Sant’Isidoro a Borgo Duanera La Rocca, il bene più «giovane» dell’elenco (1953) ma anche il più compromesso. (Nella foto qui sotto)



Lo stato di conservazione viene ritenuto pessimo per il palazzo e il castello, e va ancora peggio alla chiesetta, che viene etichettata come «rudere».

Tra le assenze, la più clamorosa è quella dell’Abbazia benedettina di Kalena (IX sec.) di proprietà privata, chiusa al culto e al pubblico, che versa in un preoccupante stato di degrado, nonostante le campagne e gli appelli della coraggiosa Teresa Maria Rauzino, del Centro Studi Giuseppe Martella e di un folto gruppo di intellettuali. La piattaforma consente comunque la segnalazione di beni anche da parte di singoli cittadini: per farlo andate a questa pagina web.

Qui sotto l’elenco completo dei beni. Se volete guardarli nel sito, con le relative schede, andate invece qui.

TUTTI I BENI «ABBANDONATI» DELLA CAPITANATA

Apricena

• Chiesa di Santa Maria di Selva della Rocca, Architettura / Chiesa, Proprietà: Persona giuridica privata senza fini di lucro

• Castelpagano, Complessi archeologici / Castello, Proprietà: Pubblica

Ascoli Satriano

• Mausoleo funerario di località Sedia D’Orlando, Monumenti archeologici / Mausoleo, Proprietà: Pubblica

Bovino

• Villa romana di Casalene, Complessi archeologici / Villa, Proprietà: Pubblica

• Acquedotto romano in località Mura d’Acqua, Siti archeologici / Infrastruttura idrica, Proprietà: Privata

Cagnano Varano

• Idroscalo Ivo Monti, Architettura / Aeroporto, Proprietà: Pubblica

Castelnuovo della Daunia

• Castello di Dragonara, Architettura / Castello, Proprietà: Privata

Cerignola

• “Villa” di località San Vito, Complessi archeologici / Villa, Proprietà: Pubblica

Foggia

• Chiesa di Sant’Isidoro Agricoltore a Borgo Duanera La Rocca, Architettura / Chiesa, Proprietà: Pubblica

• Cd. Castello di Ponte Albanito o Castello dei Diavoli, Architettura / Castello, Proprietà: Pubblica

• Fossa granaria, Architettura / Silo, Proprietà: Pubblica

• Palazzo Trifiletti, Architettura / Palazzo, Proprietà: Privata

Ischitella

• Torre di Varano Piccola, Architettura / Torre, Proprietà: Pubblica

• Abbazia di San Pietro de Cripta Nova (o in Cuppis), Architettura / Abbazia, Proprietà: Persona giuridica privata senza fini di lucro

Mattinata

• Villa romana di contrada Agnuli, Complessi archeologici / Villa, Proprietà: Pubblica

• Abbazia della Santissima Trinità di Monte Sacro, Architettura / Abbazia, Proprietà: Pubblica

• Monastero di Santo Stefano alla Sperlonga, Architettura / Monastero, Proprietà: Pubblica

Monte Sant’Angelo

• Monastero di San Barnaba Apostolo, Architettura / Monastero, Proprietà: Pubblica

• Eremo Carcere, Architettura / Eremo, Proprietà: Privata

• Eremo San Simeone, Architettura / Eremo, Proprietà: Privata

• Eremo Rondinella, Architettura / Eremo, Proprietà: Privata

• Eremo detto il Mulino, Architettura / Eremo, Proprietà: Privata

• Eremo San Trifone, Architettura / Eremo, Proprietà: Privata

• Eremo di San Mauro, Architettura / Eremo, Proprietà: Privata

• Eremo San Nicola, Architettura / Eremo, Proprietà: Privata

• Eremo Sant’Antonio il Grande, Architettura / Eremo, Proprietà: Privata

• Eremo Mandre, Architettura / Eremo, Proprietà: Privata

• Eremo Il Pinnacolo, Architettura / Eremo, Proprietà: Privata

• Eremo di Santa Margherita, Architettura / Eremo, Proprietà: Privata

• Eremo Santi Basilio e Spiridione, Architettura / Eremo, Proprietà: Privata

• Eremo Pietre, Architettura / Eremo, Proprietà: Privata

• Eremo Santa Caterina, Architettura / Eremo, Proprietà: Privata

• Eremo Studion, Architettura / Eremo, Proprietà: Privata

• Eremo San Giovanni da Matera, Architettura / Eremo, Proprietà: Privata

• Eremo San Michele Arcangelo, Architettura / Eremo, Proprietà: Privata

Peschici

• Torre di Monte Pucci, Architettura / Torre, Proprietà: Pubblica

• Torre Sfinale, Architettura / Torre, Proprietà: Pubblica

San Giovanni Rotondo

• Casale di Sant’Egidio in Pantano, Architettura / Monastero, Proprietà: Pubblica

San Nicandro Garganico

• Torre Calarossa, Architettura / Torre, Proprietà: Pubblica

Serracapriola

• Abbazia di Sant’Agata sul Fortore, Architettura / Abbazia, Proprietà: Mista

Torremaggiore

• Castel Fiorentino, Architettura / Castello, Proprietà: Pubblica

Vico del Gargano

• Chiesa di Santa Maria delle Grazie, Architettura / Chiesa, Proprietà: Persona giuridica privata senza fini di lucro

Vieste

• Torre Portonuovo, Architettura / Torre, Proprietà: Pubblica

Fonte: letteremeridiane.net