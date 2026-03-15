Edoardo Zattin morto a 18 anni dopo un pugno in palestra: la famiglia chiede i danni

MONSELICE (PADOVA) – La morte di Edoardo Zattin, il 18enne di Este deceduto il 24 febbraio 2023 dopo un allenamento di boxe, approda ora nelle aule civili. Dopo la chiusura del procedimento penale con i patteggiamenti degli imputati, i genitori del ragazzo hanno deciso di avviare una causa per il risarcimento dei danni. Il giovane si era sentito male due giorni prima, il 22 febbraio 2023, durante una sessione di allenamento nella palestra Move di Monselice. Secondo la ricostruzione emersa dalle indagini, Edoardo sarebbe stato colpito da un pugno alla testa durante uno sparring.

Il procedimento penale si è concluso con tre patteggiamenti per cooperazione in omicidio colposo. L’istruttore Simone Lazzarin, 48 anni, ha patteggiato due anni di reclusione con sospensione della pena. I legali rappresentanti della palestra, Luca Lunardi e Matteo Zenna, hanno invece patteggiato un anno, dieci mesi e venti giorni. Il patteggiamento, tuttavia, non consente di definire il risarcimento in sede penale. Per questo motivo i familiari del ragazzo hanno deciso di promuovere un’azione civile contro i tre condannati, l’associazione Boxe Cavarzere e la stessa palestra Move Ssd.

Nonostante le condanne, resta ancora senza risposta una domanda cruciale: chi ha colpito Edoardo. Secondo quanto emerso dalle indagini e riportato dai quotidiani locali, nessuno dei presenti in palestra quella sera ha fornito indicazioni utili per individuare la persona che avrebbe sferrato il pugno fatale.

La consulenza medico-legale, però, è stata molto precisa. Il professor Stefano D’Errico, dell’Università di Trieste, ha stabilito che il giovane ha ricevuto un colpo violentissimo sopra l’orecchio sinistro, tra le 19.15 e le 19.25, che ha provocato una frattura cranica e una grave emorragia interna.

Dalle indagini è emerso anche un aspetto decisivo: Edoardo non avrebbe dovuto partecipare allo sparring. Il ragazzo possedeva infatti solo la tessera per l’utilizzo della sala pesi e non era tesserato alla Federazione Pugilistica Italiana. Senza questa iscrizione non avrebbe potuto prendere parte agli allenamenti di combattimento, che prevedono specifiche autorizzazioni e coperture assicurative. Proprio questa serie di irregolarità nella gestione dell’allenamento e nella vigilanza ha portato alle condanne dei responsabili della struttura.

Ora la famiglia del giovane punta a ottenere giustizia anche sul piano civile, mentre resta ancora un muro di silenzio su chi abbia sferrato il pugno che ha causato la morte del 18enne. Lo riporta leggo.it.