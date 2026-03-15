Foggia, con il Benevento arriva la decima sconfitta consecutiva. Ultima a 22 punti

FOGGIA – Non si arresta la crisi del Foggia, che incassa la decima sconfitta consecutiva cadendo anche sul campo del Benevento. Al “Ciro Vigorito” finisce 1-0 per i padroni di casa: a decidere l’incontro è la rete di Tumminello al 18’ del primo tempo.
I rossoneri provano a restare in partita e mostrano anche segnali di reazione nel corso della gara, ma non riescono a trovare l’episodio giusto per riequilibrare il risultato. Il Benevento, dopo il vantaggio nella prima frazione, gestisce con ordine la partita e difende il risultato fino al triplice fischio.
Per la formazione foggiana la situazione in classifica resta sempre più delicata. I rossoneri rimangono infatti all’ultimo posto, con Siracusa e Trapani che inseguono a soli due punti di distanza.
Una serie negativa che continua a pesare sul cammino del Foggia.