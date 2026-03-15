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Home // Gargano // Incendiata l’auto del vicepresidente della cooperativa di Apricena, Paolicelli: «Denunciare sempre, la legalità va difesa»

GIUSEPPE PAPRUSSO Incendiata l’auto del vicepresidente della cooperativa di Apricena, Paolicelli: «Denunciare sempre, la legalità va difesa»

"Esprimo la mia piena solidarietà a Giuseppe Paprusso, vicepresidente della cooperativa Fra Coltivatori di Apricena"

Immagine di repertorio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Marzo 2026
Gargano // Manfredonia //

APRICENA (FOGGIA) – Un grave atto intimidatorio ha colpito il mondo agricolo del Foggiano. Nella notte è stata incendiata l’auto di Giuseppe Paprusso, vicepresidente della cooperativa Fra Coltivatori di Apricena. Un episodio che ha suscitato immediata solidarietà istituzionale e riporta l’attenzione sul tema della sicurezza e della legalità nelle campagne. Tra i primi a intervenire è stato l’assessore regionale all’Agricoltura e allo Sviluppo rurale della Regione Puglia, Francesco Paolicelli, che ha espresso vicinanza a Paprusso e alla cooperativa.

«Esprimo la mia piena solidarietà a Giuseppe Paprusso, vicepresidente della cooperativa Fra Coltivatori di Apricena, per il grave atto intimidatorio subito. Episodi di questo tipo colpiscono non solo una persona ma un’intera comunità agricola che ogni giorno lavora nel rispetto delle regole e contribuisce allo sviluppo dei territori», ha dichiarato l’assessore.

Paolicelli ha inoltre ribadito l’importanza della denuncia come strumento fondamentale per contrastare fenomeni di intimidazione e criminalità che possono colpire le imprese agricole, soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà economica.

«È fondamentale – ha aggiunto – che le aziende agricole denuncino sempre qualsiasi forma di intimidazione. Nei momenti di maggiore difficoltà economica le imprese possono diventare più esposte e la criminalità tenta di inserirsi approfittando delle fragilità. Per questo è necessario mantenere alta l’attenzione».

L’assessore ha infine sottolineato l’impegno della Regione Puglia nel rafforzare le iniziative a sostegno della legalità nel comparto agricolo.

«La Regione Puglia – ha concluso – è impegnata a rafforzare azioni e strumenti a sostegno della legalità nel settore agricolo, tutelando chi opera correttamente e difendendo un comparto che rappresenta lavoro, dignità e sviluppo per i nostri territori».

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