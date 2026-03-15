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DONIA TOP Manfredonia rimonta la Paganese: al Miramare finisce 3-1

Un successo pesantissimo per il Manfredonia, che con questi tre punti sale a quota 35 in classifica, proseguendo la propria corsa

Manfredonia rimonta la Paganese: allo Stadio Miramare finisce 3-1

Manfredonia rimonta la Paganese: allo Stadio Miramare finisce 3-1 - ph melcarne

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Marzo 2026
Manfredonia // Sport //

Grande vittoria per il Manfredonia Calcio 1932, che allo stadio Stadio Miramare supera la Paganese Calcio 1926 con il punteggio di 3-1, al termine di una partita in rimonta.

A passare in vantaggio sono stati gli ospiti, ma i biancocelesti hanno reagito con carattere. Il pareggio è arrivato grazie alla rete di Spinelli, prima che Hernaiz salisse in cattedra con una splendida doppietta, decisiva per ribaltare il risultato.

Un successo pesantissimo per il Manfredonia, che con questi tre punti sale a quota 35 in classifica, proseguendo la propria corsa in campionato.

Al Miramare, dunque, i biancocelesti regalano ai tifosi una vittoria importante, frutto di determinazione e spirito di squadra.

Manfredonia rimonta la Paganese: allo Stadio Miramare finisce 3-1
Manfredonia rimonta la Paganese: allo Stadio Miramare finisce 3-1

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