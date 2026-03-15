Milano–Tremiti, chiesti collegamenti coordinati tra aereo ed elicottero

Un collegamento più efficiente tra Milano e le Isole Tremiti, sfruttando la coincidenza tra voli aerei ed elicotteri dall’aeroporto di Foggia. È la proposta avanzata da Tonino Santoro, presidente della delegazione diomedea della Lega Navale Italiana, in una lettera-appello indirizzata a Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia.

L’obiettivo è creare una connessione rapida tra il Nord Italia e l’arcipelago adriatico attraverso l’aeroporto Aeroporto Gino Lisa, utilizzando i voli da e per Milano e i collegamenti in elicottero verso le Isole Tremiti.

Secondo Santoro, imprenditore e artista alla guida del sodalizio nautico, si tratterebbe di un servizio strategico per il territorio: «Un collegamento di questo tipo – spiega – rappresenterebbe un aiuto concreto allo sviluppo turistico delle Tremiti e permetterebbe anche ai residenti di mantenere più facilmente i contatti con parenti e esigenze personali nel Nord Italia».

Nel suo appello viene sottolineato il ruolo centrale dello scalo foggiano e del vicino eliporto. «L’aeroporto e il limitrofo eliporto di Foggia – scrive Santoro – sono fondamentali in questa possibile e sicuramente fattiva sinergia».

Il nodo principale riguarda però gli orari dei collegamenti. Nella lettera si evidenzia come «gli orari dell’attuale servizio in elicottero gestito da Alidaunia non coincidano con le partenze e gli arrivi dei voli che collegano Foggia con Milano», rendendo di fatto difficile sfruttare le coincidenze.

Dalla società di gestione aeroportuale è arrivata una prima apertura. Nella risposta inviata al presidente della Lega Navale si legge infatti: «La vostra richiesta è stata presa in considerazione. Sarà nostra cura sensibilizzare i vettori affinché, compatibilmente con la disponibilità di adeguati slot, si possa favorire l’auspicata armonizzazione degli orari».

Un primo passo che potrebbe aprire la strada a un sistema di collegamenti più integrato tra cielo e mare, con ricadute positive sia sul turismo sia sulla mobilità dei residenti dell’arcipelago.

Lo riporta retegargano.it