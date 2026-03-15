MILANO — Il giorno dopo Inter-Atalanta, al centro delle polemiche resta soprattutto un episodio: il contatto tra Scalvini e Frattesi nell’area bergamasca. Secondo quanto trapela dagli ambienti arbitrali, anche l’Aia sarebbe orientata a ritenere che l’intervento fosse da calcio di rigore. Una valutazione che finisce per alimentare le proteste dell’Inter e aprire nuove discussioni sul mancato intervento del Var.

Diverso, invece, il giudizio sull’azione che ha portato al gol dell’Atalanta. Su quel fronte, gran parte dei quotidiani sportivi assolve Manganiello: la spinta di Sulemana su Dumfries viene considerata troppo leggera per giustificare un fallo, e non si ravvisa un evidente incrocio di gambe tale da annullare la rete. Ma è sul penalty non concesso ai nerazzurri che si concentra la bufera.

Il contrasto tra Scalvini e Frattesi viene letto in maniera quasi unanime: il centrocampista interista anticipa il difensore e subisce un contatto che, per dinamica e intensità, avrebbe dovuto portare al dischetto. Una mancata decisione che pesa ancora di più per il contesto della gara e per le conseguenze in classifica, con la corsa scudetto che si fa sempre più serrata.

A rendere ancora più amaro il dopo partita in casa Inter c’è il confronto con alcuni precedenti recenti. Il riferimento va in particolare al rigore assegnato alla Juventus nell’ottobre 2021 per il contatto tra Dumfries e Alex Sandro, e a quello concesso al Verona nel gennaio 2024 per l’intervento di Darmian su Magnani. Episodi ritenuti molto simili a quello di San Siro e che, in quei casi, furono puniti con il penalty. Un paragone che rafforza la sensazione di disparità di giudizio.

Nel mirino della critica non c’è soltanto l’arbitro Manganiello, ma anche la squadra Var. A San Siro, davanti ai vertici arbitrali presenti in tribuna, non è arrivato alcun richiamo all’on field review, nonostante il peso dell’episodio. Una scelta che ha lasciato sorpresi i nerazzurri e che ha riacceso i riflettori su Matteo Gariglio, designato al Var con Daniele Chiffi nel ruolo di Avar.

Proprio la presenza di Gariglio, secondo alcune ricostruzioni, aveva suscitato perplessità già alla vigilia. Il suo nome è tornato al centro del dibattito anche per il percorso recente: dopo l’esperienza da arbitro in Serie A, chiusa nel 2023 dopo un numero limitato di direzioni, è stato inserito stabilmente nel gruppo Var. Una designazione che, alla luce dell’episodio contestato, è ora diventata terreno di scontro.

Per l’Inter, però, resta soprattutto il danno sportivo: il punto conquistato non cancella la sensazione di aver subito un torto in uno snodo cruciale della stagione. E se dai vertici arbitrali filtra l’idea che il rigore su Frattesi ci fosse, la polemica è destinata a proseguire. Lo riporta sportmediaset.it.