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ORTA NOVA RAPINA Orta Nova, ancora una rapina: questa volta è colluttazione tra il proprietario e i delinquenti

"Per fortuna questa vicenda non ha avuto conseguenze più gravi, ma resta la consapevolezza che situazioni del genere non possono essere sottovalutate”.

Orta Nova, ancora una rapina: questa volta è colluttazione tra il proprietario e i delinquenti

Orta Nova, ancora una rapina: questa volta è colluttazione tra il proprietario e i delinquenti

AUTORE:
Daniela Iannuzzi
PUBBLICATO IL:
15 Marzo 2026
5 Reali Siti // Cerignola //

*Orta Nova, ancora una rapina: questa volta è colluttazione tra il proprietario e i delinquenti
*
Statoquotidiano.it, 15 marzo 2026. Orta Nova – Un altro tentativo di rapina si è consumato ieri sera nello stesso negozio di via Papa Giovanni XXIII dove già otto giorni fa accadeva un episodio simile.

Ha reagito, però, questa volta il proprietario dell’esercizio commerciale ed è scoppiata una vera e propria colluttazione tra lui e i delinquenti in questione. Pare inoltre che, nonostante i tagli riportati alle mani, il titolare sia riuscito a sfilare i cappucci ai rapinatori e a trattenerli fino all’arrivo delle forze dell’ordine. Emerso, dunque, che i responsabili del tentativo di rapina potrebbero essere minorenni e forse gli stessi che avevano assaltato l’esercizio commerciale in questione già circa otto giorni fa.

Per di più, secondo più fonti, determinante potrebbe essere stata anche la collaborazione dei clienti presenti al momento dei fatti e di altri commercianti della zona, che hanno immediatamente allertato i Carabinieri, intervenuti subito dopo. Arrestati dunque i rapinatori e portati in caserma per gli accertamenti del caso. È arrivata poi sul posto anche un’ambulanza del 118, proprio al fine di prestare soccorso al proprietario del negozio, rimasto ferito alla testa.

“È importante ribadire un principio fondamentale” secondo la consigliera di minoranza Angela Fazi espressasi sull’accaduto con un post su Facebook: “Non può e non deve essere il cittadino a mettere a rischio la propria vita per difendere la legalità. Per fortuna questa vicenda non ha avuto conseguenze più gravi, ma resta la consapevolezza che situazioni del genere non possono essere sottovalutate”.

La Fazi ha quindi insistito sull’idea che la “sicurezza non è una questione di bandiera politica, o di propaganda personale, ma un diritto fondamentale dei cittadini e di chi ogni giorno lavora, investe e contribuisce alla vita economica e sociale della città”. Necessario dunque sarebbe, secondo la stessa consigliera, lavorare insieme: istituzioni e comunità, individuando azioni di prevenzione e percorsi che permettano di intercettare i ragazzi più facilmente condizionabili e offrendo loro alternative concrete basate sull’educazione, sul lavoro e sul senso di responsabilità.

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