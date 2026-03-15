Referendum: a Stornara per il gazebo informativo del “Comitato per il NO”

STORNARA (FG) – Si è svolto questa mattina in Piazza della Repubblica a Stornara il gazebo informativo organizzato dal locale Comitato per il NO. L’iniziativa ha visto una significativa partecipazione di cittadini, interessati ad approfondire le ragioni del dissenso in vista della prossima consultazione referendaria.

L’obiettivo della mattinata è stato quello di offrire uno spazio di confronto diretto con la cittadinanza, distribuendo materiale informativo e illustrando punto per punto le criticità che hanno spinto il comitato a schierarsi contro il quesito proposto.

I punti chiave della mobilitazione

I rappresentanti del comitato hanno risposto alle domande dei passanti, focalizzandosi su alcuni temi centrali: Difesa dei principi costituzionali: La necessità di preservare l’attuale assetto istituzionale. Rischi di deriva democratica: L’allarme su possibili squilibri di potere derivanti dalla riforma.

Alternative possibili: La proposta di percorsi di riforma più condivisi e meno divisivi.

“Siamo soddisfatti della risposta dei cittadini di Stornara,” dichiarano i portavoce del Comitato. “C’è voglia di capire e non subire passivamente decisioni calate dall’alto. Questo gazebo è solo una delle tappe che ci vedranno impegnati sul territorio per spiegare perché votare “NO”.