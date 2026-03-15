Seduta fissata per il 23 marzo in prima convocazione e per il 24 marzo in seconda. All’ordine del giorno anche interrogazioni, verbali, variazione di bilancio e atti di programmazione economico-finanziaria.

Il presidente del Consiglio comunale di San Severo ha convocato l’assise cittadina per lunedì 23 marzo 2026 alle ore 8.30, in prima convocazione, e per martedì 24 marzo 2026 alle ore 9.30, in seconda convocazione, presso la sala consiliare “Luigi Allegato” del Palazzo di Città.

La seduta si annuncia particolarmente rilevante per la vita amministrativa dell’ente, dal momento che tra i punti iscritti all’ordine del giorno figurano alcuni degli atti più importanti della programmazione comunale. Dopo le comunicazioni iniziali e l’annuncio di un’interrogazione a risposta scritta, l’aula sarà chiamata a discutere diverse interrogazioni a risposta orale, tra cui quella relativa al grave e persistente disservizio presso l’Ufficio carte d’identità del Comune, quella sull’ampliamento delle aree di sosta a pagamento con strisce blu e quella riguardante la riammissione, dopo irricevibilità e incompletezza, della domanda di finanziamento per il progetto sul nuovo Teatro Verdi.

Tra gli argomenti in discussione anche l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti e la ratifica della deliberazione di Giunta comunale n. 31 del 18 febbraio 2026, relativa alla prima variazione d’urgenza del bilancio di previsione 2025-2027, esercizio provvisorio 2026.

Il cuore politico e amministrativo della seduta sarà però rappresentato dagli atti di programmazione economica dell’ente. Il Consiglio dovrà infatti esaminare e approvare il Programma triennale 2026-2028 e l’elenco annuale 2026, insieme al Programma triennale degli acquisti di beni e servizi, il Documento unico di programmazione 2026-2028 e soprattutto il Bilancio di previsione finanziaria 2026-2028.

Si tratta di passaggi centrali per l’attività amministrativa del Comune, perché da questi documenti dipendono la pianificazione degli investimenti, la gestione delle risorse e l’indirizzo politico-finanziario dei prossimi anni. La convocazione è stata firmata dalla presidente del Consiglio comunale, avvocata Rosa Carolina Caposiena.