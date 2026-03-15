Il Comune affida l’incarico all’ingegnere Concetta Zuccarino per l’opera prevista in viale Castellana, finanziata con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza nell’ambito di “Sport e inclusione sociale”.

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Nuovo passaggio amministrativo per uno degli interventi sportivi finanziati dal PNRR a San Severo. Con la determinazione dirigenziale n. 531 del 14 marzo 2026, il Comune ha disposto la nomina del collaudatore tecnico-amministrativo per la realizzazione dell’impianto polivalente indoor previsto nell’area in fregio all’anulare sportivo di viale Castellana.

L’opera rientra nella Missione 5, Componente 2, Misura 3, Investimento 3.1 “Sport e inclusione sociale” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea attraverso il programma Next Generation EU. Il progetto riguarda la realizzazione di una struttura destinata a rafforzare l’offerta sportiva e sociale della città.

L’incarico è stato affidato all’ingegnere Concetta Zuccarino, dipendente dell’Area IV del Comune di San Severo. Nel provvedimento si evidenzia che la professionista, rientrata in servizio dal 1° settembre 2024, risulta estranea alle precedenti fasi di progettazione e affidamento del contratto e ha già effettuato verifiche in corso d’opera in qualità di incaricata del collaudo statico delle opere strutturali. Per questo motivo l’amministrazione ha ritenuto che fosse in possesso dei requisiti e delle competenze necessarie per svolgere anche il collaudo tecnico-amministrativo.

Nel documento si ricorda inoltre che il contratto per l’intervento era stato già aggiudicato in favore della società Pro.se.co S.r.l., con sede a Torremaggiore, e che il contratto d’appalto è stato sottoscritto il 7 febbraio 2024, risultando attualmente in corso di esecuzione.

La determina precisa anche che il provvedimento non comporta un nuovo impegno di spesa, poiché il compenso per l’attività di collaudo rientra nella quota degli incentivi per funzioni tecniche già prevista nel quadro economico del progetto. Lo stesso atto integra il gruppo di lavoro formalmente costituito con precedenti determinazioni dirigenziali.

Con questa nomina il Comune aggiunge un ulteriore tassello procedurale alla realizzazione dell’impianto indoor, intervento inserito tra quelli considerati strategici nell’ambito delle misure PNRR dedicate allo sport, all’inclusione e alle infrastrutture sociali.