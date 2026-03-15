Edizione n° 6006

BALLON D'ESSAI

GIOCHI MATEMATECI // Logica, intuito e passione: a Foggia il Pi Greco Day celebra i Giochi Matematici
15 Marzo 2026 - ore  12:26

CALEMBOUR

ABUSI EX DIRIGENTE // Minori vittime di abusi: arrestati a Roma un ex dirigente televisivo e un’insegnante
15 Marzo 2026 - ore  11:25

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Politica // San Severo, impianto sportivo indoor PNRR: nominata la collaudatrice tecnico-amministrativa

SAN SEVERO PNRR San Severo, impianto sportivo indoor PNRR: nominata la collaudatrice tecnico-amministrativa

Il Comune affida l’incarico all’ingegnere Concetta Zuccarino per l’opera prevista in viale Castellana

San Severo, Consulta delle Associazioni: "Il silenzio di Colangelo mette a rischio la partecipazione civica"

Il sindaco di San Severo, Colangelo

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
15 Marzo 2026
Politica // San Severo //

Il Comune affida l’incarico all’ingegnere Concetta Zuccarino per l’opera prevista in viale Castellana, finanziata con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza nell’ambito di “Sport e inclusione sociale”.

Articolo

Nuovo passaggio amministrativo per uno degli interventi sportivi finanziati dal PNRR a San Severo. Con la determinazione dirigenziale n. 531 del 14 marzo 2026, il Comune ha disposto la nomina del collaudatore tecnico-amministrativo per la realizzazione dell’impianto polivalente indoor previsto nell’area in fregio all’anulare sportivo di viale Castellana.

L’opera rientra nella Missione 5, Componente 2, Misura 3, Investimento 3.1 “Sport e inclusione sociale” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea attraverso il programma Next Generation EU. Il progetto riguarda la realizzazione di una struttura destinata a rafforzare l’offerta sportiva e sociale della città.

L’incarico è stato affidato all’ingegnere Concetta Zuccarino, dipendente dell’Area IV del Comune di San Severo. Nel provvedimento si evidenzia che la professionista, rientrata in servizio dal 1° settembre 2024, risulta estranea alle precedenti fasi di progettazione e affidamento del contratto e ha già effettuato verifiche in corso d’opera in qualità di incaricata del collaudo statico delle opere strutturali. Per questo motivo l’amministrazione ha ritenuto che fosse in possesso dei requisiti e delle competenze necessarie per svolgere anche il collaudo tecnico-amministrativo.

Nel documento si ricorda inoltre che il contratto per l’intervento era stato già aggiudicato in favore della società Pro.se.co S.r.l., con sede a Torremaggiore, e che il contratto d’appalto è stato sottoscritto il 7 febbraio 2024, risultando attualmente in corso di esecuzione.

La determina precisa anche che il provvedimento non comporta un nuovo impegno di spesa, poiché il compenso per l’attività di collaudo rientra nella quota degli incentivi per funzioni tecniche già prevista nel quadro economico del progetto. Lo stesso atto integra il gruppo di lavoro formalmente costituito con precedenti determinazioni dirigenziali.

Con questa nomina il Comune aggiunge un ulteriore tassello procedurale alla realizzazione dell’impianto indoor, intervento inserito tra quelli considerati strategici nell’ambito delle misure PNRR dedicate allo sport, all’inclusione e alle infrastrutture sociali.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Che cos’è la felicità? Una casa con dentro le persone che ami. (Amy Bratley)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO