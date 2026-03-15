Scontro tra quattro auto: due morti e otto feriti, coinvolte anche due bambine

CARAVAGGIO (BERGAMO) — Drammatico incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi sulla strada provinciale Rivoltana, nel territorio di Caravaggio, in provincia di Bergamo. Nel violento scontro, che ha coinvolto quattro automobili, due persone hanno perso la vita e otto sono rimaste ferite, tra cui due bambine di 5 e 6 anni, fortunatamente non in gravi condizioni.

Le vittime sono un uomo di 38 anni e una donna di 73 anni, che viaggiavano sulla stessa vettura, una Citroen C5, insieme alle due bambine e a un’altra donna. L’auto, dopo l’impatto, è finita fuori strada terminando la corsa in un canale a lato della carreggiata.

Secondo una prima ricostruzione, all’origine dell’incidente ci sarebbe un sorpasso azzardato da parte di una Mercedes proveniente da Caravaggio, che avrebbe urtato frontalmente la Citroen con a bordo le vittime, coinvolgendo poi altre due vetture.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati numerosi mezzi del 118, diverse ambulanze e due elicotteri, oltre alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco. I feriti sono stati trasportati negli ospedali della zona per le cure necessarie.

Le due persone decedute apparterrebbero alla stessa famiglia. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio delle autorità, che stanno effettuando i rilievi per ricostruire con precisione quanto accaduto. Lo riporta rainews.it