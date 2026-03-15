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Home // Gargano // Siorini: “San Marco in Lamis, è il momento di spezzare le catene dell’immobilismo”

"SIORINI, SAN MARCO" Siorini: “San Marco in Lamis, è il momento di spezzare le catene dell’immobilismo”

"Non sono qui per uno stipendio, sono qui per una scommessa: VOI ?"

San Giovanni Rotondo: Siorini (Sovranisti per l’Italia) chiede le dimissioni del Sindaco Barbano

San Giovanni Rotondo: Siorini (Sovranisti per l’Italia) - Saverio Siorini

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Marzo 2026
Gargano // Manfredonia //

Per decenni San Marco in Lamis non è stata amministrata: è stata tenuta in ostaggio da una politica miope e senza coraggio. Abbiamo assistito passivamente al declino di un territorio umiliato da gestioni che hanno preferito la logica del “piccolo cabotaggio” alla visione di una città moderna. Mentre le vecchie amministrazioni si vantavano di qualche marciapiede rifatto con i fondi europei, la nostra economia moriva. Hanno trasformato San Marco in una vetrina polverosa, incapace di attrarre un solo investitore, locale o esterno. Hanno ignorato il grido d’aiuto di allevatori e agricoltori, lasciandoli soli a combattere contro i lacci del Parco Nazionale, mentre loro restavano chiusi nei palazzi, rintanati nella sicurezza del proprio stipendio fisso.

Chi vive di certezze pubbliche non può capire chi rischia il proprio futuro ogni giorno. Questa è la verità che nessuno ha il coraggio di dirvi: vi hanno governato persone che non conoscono il valore dell’investimento, che non sanno cosa significhi creare ricchezza e che hanno preferito coltivare “amicizie paesane” in Regione Puglia piuttosto che battere i pugni sui tavoli che contano per cambiare il piano urbano.

Perché un candidato che viene da fuori? Perché io non devo dire “grazie” a nessuno. Non ho debiti elettorali, non ho parenti da sistemare, non ho interessi da proteggere nei vicoli di questo paese. La mia esperienza, maturata in tutta Italia, è l’arma che porto per scardinare un sistema che vi vuole rassegnati.

Mentre altri vi promettono la continuità del nulla, io vi offro la rottura con il passato. Voglio una città che non sia solo l’ombra di San Giovanni Rotondo, ma un polo industriale e commerciale d’eccellenza. Voglio una raccolta differenziata che generi profitto per i cittadini, non solo costi. Voglio che i giovani restino qui perché sostenuti, non perché rassegnati. Il tempo delle scuse è finito. Il tempo di chi “vivacchia” sulle spalle dei cittadini deve terminare.

Io scommetto su San Marco. E voi? Avete il coraggio di cambiare davvero?

(nota stampa Saverio Siorini, presidente Sovranisti per l’Italia).

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