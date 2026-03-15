Torremaggiore: inaugurato il monumento ai “bambini mai nati”

Un luogo per ricordare chi non è potuto nascere: inaugurato il monumento ai “bambini mai nati”. Un luogo di silenzio, di memoria e di riflessione. Un luogo in cui fermarsi, anche solo per un istante, per pensare a quelle vite che non hanno avuto il tempo di cominciare.

Domenica 15 marzo, alle ore 12.00, nel cimitero comunale di Torremaggiore, è stato inaugurato il monumento dedicato ai “bambini mai nati”, collocato nell’area verde antistante l’ufficio del custode. Un segno semplice ma profondamente significativo, pensato per custodire il ricordo di chi non ha avuto la possibilità di vivere la propria vita.