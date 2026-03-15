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TORREMAGGIORE "BAMBINI MAI NATI" Torremaggiore: inaugurato il monumento ai “bambini mai nati”

Domenica 15 marzo, alle ore 12.00, nel cimitero comunale di Torremaggiore, è stato inaugurato il monumento dedicato ai "bambini mai nati"

Torremaggiore: inaugurato il monumento ai “bambini mai nati”

Torremaggiore: inaugurato il monumento ai “bambini mai nati”

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Marzo 2026
Cronaca // San Severo //
Un luogo per ricordare chi non è potuto nascere: inaugurato il monumento ai “bambini mai nati”. Un luogo di silenzio, di memoria e di riflessione. Un luogo in cui fermarsi, anche solo per un istante, per pensare a quelle vite che non hanno avuto il tempo di cominciare.
Domenica 15 marzo, alle ore 12.00, nel cimitero comunale di Torremaggiore, è stato inaugurato il monumento dedicato ai “bambini mai nati”, collocato nell’area verde antistante l’ufficio del custode. Un segno semplice ma profondamente significativo, pensato per custodire il ricordo di chi non ha avuto la possibilità di vivere la propria vita.
L’iniziativa nasce dalla sensibilità e dall’impegno del Gruppo Scout AGESCI Torremaggiore 1, che ha voluto donare alla comunità un luogo simbolico di raccoglimento e di memoria, dedicato ai bambini che non hanno potuto vedere la luce.
Il monumento, patrocinato dal Comune di Torremaggiore – Assessorato ai Servizi Cimiteriali, è stato generosamente donato da Eden Stone di Giovanni Fasanella di Apricena, che ha accolto con grande sensibilità l’idea del Gruppo Scout AGESCI Torremaggiore 1 di realizzare uno spazio capace di trasformare il dolore in ricordo e il ricordo in un gesto di umana vicinanza.
Un segno discreto ma potente, che invita tutti a fermarsi, a riflettere e a custodire nel cuore il valore fragile e prezioso della vita.

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