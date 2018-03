Di:

UdC, Caratù-Troiano: "Ha ragione il sindaco, l'assessore all'ambiente è provvisorio"

Manfredonia – IL Coordinatore cittadino di Manfredonia e il Capogruppo consiliare dell UDC a Palazzo San Domenico, nel presentare la nuova sezione in Piazza Salvo D’Acquisto n°14, hanno ribadito all’assemblea cittadina di essere “completamente d’accordo” con quanto affermato di recente dal Sindaco Riccardi che “l’Assessore all’Ambiente (Michele Gallifuoco, ndR) è provvisorio”.“Il Sindaco ha agito secondo le sue prerogative di legge, ma i rapporti politici sono ben altra cosa – dicono il Coordinatore cittadino di Manfredonia e il Capogruppo consiliare dell UDC – Siamo anche d’accordo con lo stesso Sindaco che è tutta una questione di poltrone ( Focus ) e chi l’ha ricevuta (la poltrona, ndR) ha disconosciuto tutti gli atti sottoscritti in precedenza (autosospensione dal partito contro Cera, documenti di passaggio all’opposizione dell’ UDC, ecc.)”.“Che l’Assessore sia “provvisorio” è palese in quanto pende un ricorso al TAR da parte del vecchio assessore ( con richiesta di sospensiva); l’indicazione dell UDC cittadina era ben chiara nell’indicare un solo nome nella persona del Capogruppo per l’incarico assessorile”.Inoltre “l’Assessore provvisorio nominato, ad oggi, non ha avuto nessun raccordo né con il Coordinatore, né con il Capogruppo. Intende forse essere un “Assessore tecnico” oltre che un “Assessore provvisorio”? “Al Sindaco Riccardi, al quale riconosciamo grandi capacità, chiediamo di non prestarsi come strumento di accordi, altrove presi, che nulla hanno a che fare né con i valori delle persone, né con i valori elettorali, né con gli interessi della città di Manfredonia né, tanto meno, della coalizione Manfredonia viva”, terminano il Coordinatore cittadino di Manfredonia e il Capogruppo consiliare dell UDC.Redazione Stato