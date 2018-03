Macondo – la città dei libri

Di:

“Macondo era allora un villaggio di venti case di argilla e di canna selvatica costruito sulla riva di un fiume dalle acque diafane che rovinavano per un letto di pietre levigate, bianche ed enormi come uova preistoriche. Il mondo era così recente, che molte cose erano prive di nome, e per citarle bisognava indicarle col dito”. (Gabriel Garcia Marquez)

∞ Storia della Colombia, màs o menos ∞

di Roberta Paraggio





Dopo aver resistito 5 ore e mezza, trecentotrenta minuti, pari quasi al numero degli omicidi commessi, Botones si arrende al plotone di soldati in assetto di guerra. Nello stesso giorno, viene concepito il protagonista di “35 morti”, romanzo di Sergio Alvarez edito a inizio 2013 dalla casa editrice LaNuovafrontiera.



Un romanzo di Storia e di storie, che parla di un paese e di un ragazzo che rimane orfano, cresce con un vagabondo e una giovane prostituta, viene adottato da una zia ribelle e attraversa la Colombia degli anni 70 priva del senso di stupore di Forrest Gump.

Dal 1965 al 2000, 35 anni che si affastellano, che vengono narrati da punti di vista diversi eppure sempre centrati, Alvarez riesce a comporre un mosaico con pezzi minuscoli e taglienti che sminuzzano le voci narranti ma le lasciano vive, convulse, intrecciate in un racconto in cui bisogna tenere alta l’attenzione tra sogni, speranze, furtarelli, militanza delusioni e narcotraffico.



Un’opera dalle intenzioni monumentali, pensata e realizzata in 10 anni con l’intenzione di ritrarre un paese complesso come la Colombia, in cui gioia e orrore camminano accanto come inquilini di vecchia data che si cedono il passo davanti all’ascensore, in cui la morte serpeggia nelle fila dei narcos e contagia come un colera stomachevole.

Alvarez si dice figlio di un sognatore, e di questo padre sogno mantiene il ritmo narrativo, il vortice di parole, fatti, occasioni mancate e mancanti, tempi disconnessi che viaggiano attraverso il tempo e il paese.

Un romanzo che non è solo corale ma inneggiante, inneggiante la vita di un’intera nazione schiaffeggiata, l’amore per un paese che come il protagonista, si ritrova dopo anni di lotta sulla riva di un fiume ma senza sapere cosa sta attendendo.



Sergio Alvarez , “35 morti”, laNuovafrontiera 2013

Giudizio: 3 / 5 – demasiadas palabras

∞ La casa di Shadid ∞

di Piero Ferrante





Ha raccontato il cambiamento Anthony Shadid, ma anche la devastazione. Ha raccontato il Medio Oriente attraverso i suoi occhi spuri. Lui, nato a Oklahoma City, statunitense di nascita, ma libanese di origini, cuore, istinto, carattere. Ha raccontato le guerre in Iraq (vicendo, tra l’altro, due Premi Pulitzer per il modo in cui ha saputo farlo), le tante primavere arabe, la guerra civile in Libia. Ha raccontato gli altri nelle speranze di cambiamento come nelle sofferenze. Ha fatto conoscere all’America, quella ricca, quella che legge il Washington Post, quanto costa, a livello sociale, politico, culturale ed umano, l’esportazione della democrazia quando passa per i gettoni delle armi. Ha camminato tra le macerie, Shadid. Ha visto cadere popoli e capipopolo. Ha visto innalzare leader occasionali e, pochi attimi dopo, ne ha documentato la fine.



Shadid, un po’ Cyrano e un po’ Pavese. Cyrano, per quella sua morte beffarda, sopraggiunta in territorio siriano per un attacco d’asma causato da una forte allergia al crine di cavallo, alla fine di una vita passarta sulle barricate, scampato a scheggie impazzite, proiettili vaganti, cecchini israeliani, ad una tortura in territorio libico lunga una settimana; Pavese per l’attaccamento insieme viscerale eppure contraddittorio alla sua terra (il Libano), che per lo scrittore piemontese era il paese (che ci vuole, se non altro per non andarsene via) e per lui, viceversa, era la bayt, la casa, quella degli antenati che tengono insieme le pietre, sorreggono gli archi, alimentano l’erba.



E la casa, la sua casa, Shadid ha voluto raccontare. L’ha fatto in “La casa di pietra”, portato in Italia, sul finire dell’anno passato, dall’editore Add. Difficile da catalogare, come libro. Impossibile considerarlo soltanto un diario. Piuttosto, anche se involontariamente, “La casa di pietra” è un testamento, visto che racconta l’intima ricongiunzione, fisica e spirituale, di un uomo con la sua terra d’origine. Una ricongiunzione monca, forse tardiva, ma comunque spontanea, avvenuta, tra 2006 e 2007, recuperando la casa di Isber Samara, suo bisnonno da parte, cittadino, e dei più importanti, di Marjayoun.



Nelle mura che si spogliano delle superfetazioni degli anni, nel cemento che cade sotto le palate dei maalim (mastri), nelle piante che fioriscono e danno frutto (ogni stagione, una stagione dopo l’altra), nelle mattonelle italiane che sbucano dalla polvere, nelle strade sconquassate dalle guerre e mai del tutto ricostuite, nei monumenti, nelle scale, nelle tegole del tetto, Shadid legge di una storia antica. Una storia che parla di vicende personali e familiari, di tristi distaccamenti, di partenze, di fame e carestie. Ma anche di tolleranza e fratellanza, di un’identità comune che va ben oltre i radicalismi, li oltrepassa e li annulla. Tutte sono impresse a fuoco sulla calce viva di casa Samara. Shadid le sfoglia, curioso. E, rileggendole, scopre – e schiude – mondi sommersi, Atlantidi mediorentali covati sotto il mare crespo della memoria e popolate di statue preziose. Una di queste è quella di Hana, zio di Antony, cristiano di fede, musulmano di tradizione, l’unico seguace di Gesù Cristo addetto a chiamar la preghiera per i musulmani.



La ri-costruzione dell’abitazione, dunque, diventa per Shadid il pretesto per riannodare vecchi fili scomposti, ammucchiati su un tavolo di proposito e lì, poi, confusi e intrecciati gli uni con gli altri. Un pretesto di socialità, una buona scuola di apprendimento della società libanese.



Un libro profondo, toccante, a tratti doloroso, a volte divertente con il suo carico di aneddotica, ricco di pathos eppure mai spiacevolmente piagnone. Un libro che odora del sapore acre della polvere alzata dalle ruspe dell’esercito israeliano, del fumo acido rigurgitato nell’aria dalle navi dell’emigranti, ma anche di Mediterraneo e di spezie, di olio nuovo e di legna arsa.



Anthony Shadid, “La casa di pietra”, Add 2012

Giudizio: 3 / 5 – Home sweet home

SCELTO DA MAMMEONLINE

di Donatella Caione



“La scolopendra non entra in classe” (Pina Tromellini,

Sonia Possentini, Mammeonline)

La scuola non sta certo vivendo un periodo felice. Tra tagli e riforme aumenta la difficoltà del rapporto tra insegnanti e genitori: i primi che vedono sempre più minato il loro ruolo e la loro credibilità, i secondi che tendono ad attribuire agli insegnanti colpe spesso non loro. E si tende a perdere di vista che a rimetterci sono i veri protagonisti: i bambini e le bambine, che avrebbero bisogno di maggiori attenzioni e di una scuola più attenta nei loro riguardi, per lo meno quanto lo è nei confronti dei programmi che gli impone e dei doveri che gli chiede. E avrebbero bisogno di una scuola che tenga presente che per crescere non bisogna solo imparare ma anche essere ascoltati, essere compresi, nel rispetto delle diversità e dei tempi di ognuno.

Una scuola che abbia rispetto anche di chi pare essere con la testa fra le nuvole, e che invece ha bisogno di diversi stimoli, che diano spazio alla creatività, alla fantasia, ad altri interessi. Insomma, una scuola in cui poter anche osservare una scolopendra!

Dunque dieci storie da cui emerge come la scuola sia a volte lontana dai bambini, dai loro sogni, desideri. Un libro in cui un po’ vengono presi di mira “certi” insegnanti… quelli che intendono la scuola come sapere e cultura avulsi dalla vita, dalla fantasia, dalla creatività, dalla voglia dei bambini di conoscere e sperimentare. Ma è anche un libro illustrato, con le bellissime illustrazioni di Sonia Possentini.

