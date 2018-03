Monti Dauni, carceri, villaggi e 20 anni di sprechi

Di:

Monti Dauni – LA politica della cementizzazione selvaggia, e della costruzione a piede libero, che ha caratterizzato il ventennio trascorso neiha lasciato a suo ricordo opere inutili e monumentali. Non ha fatto eccezione a questa “vocazione” la politica della classe dirigente del territorio. Si pensi a quanto stabilito nei, con piccoli paesini che vantano “opere faraoniche” in stato attuale di degrado, abbandono e in balia dei ladri.Strutture, figlie di una politica cieca che ha sperperato denaro pubblico, che riguardano in primo luogo il. Si pensi a, comune di 510 abitanti, sede di una struttura penitenziaria realizzata negli anni ’80 e mai entrata in funzione, mentre il sistema carcerario italiano non riesce a far fronte al problema del sovraffollamento più volte denunciato dalla cronaca nazionale.Altro carcere di massima sicurezza, anch’esso abbandonato, troneggia con la ‘Superprocura’ nel Comune di(1.600 abitanti), con altro grande smacco al sovraffollamento.Diversi le carceri che negli ultimi venti anni sono state costruite, spesso ultimate, a volte arredate, restando comunque inutilizzate o in totale abbandono.: una anche ad(Fg) con l’ennesimo penitenziario consegnato nel 1993, ora di proprietà del Comune e mai utilizzato; ad(Ba) una delle tre sezioni dell’istituto non è mai stata inaugurata; a(Fg) una struttura da 120 posti, già pronta, chiusa da sempre; a(Le) una struttura inutilizzata e a Maglie(Le) solo parzialmente utilizzata per detenuti semiliberi; ae acase circondariali mai entrate in funzione; al’ex carcere occupato dagli sfrattati.Strutture mai entrate in funzione e ignorate dalla politica locale che poco o nulla ha fatto per rivendicare il loro utilizzo o un possibile riutilizzo.Ma non solo carceri. Alla Comunitàil merito della realizzazione di 4 ”villaggi turistici” nei comuni di Carlantino, Volturino e i già citati Castelnuovo della Daunia e Volturara Appula. Agglomerati di casette bianche da cui i ladri aspettano di portar via i muri dopo aver trafugato arredamenti, porte e tegole e che rischiano di trasformarsi a breve in discariche.Necessario dunque salvare queste scatole di cemento ormai edificate mediante una conversione delle strutture anche per creare nuove possibilità di lavoro e offrire servizi utili alla comunità. Con la crisi che incombe una sana e utile economia del ”riciclo” potrebbe essere allora provvidenziale.(A cura di– maripiccirillo@hotmail.it)