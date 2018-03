Di:



giudice sportivo, esaminati i referti arbitrali del weekend appena trascorso, ha inflitto un turno di squalifica a Giuseppe Corbo, del Manfredonia calcio, ammonito contro il Grottaglie. Già in diffida entra invece nell’elenco dei diffidati Francesco Maggi, giunto al 3° infrazione. Manfredonia – IL, esaminati i referti arbitrali del weekend appena trascorso, ha inflitto un turno di squalifica a Giuseppe Corbo, del Manfredonia calcio, ammonito contro il Grottaglie. Già in diffida entra invece nell’elenco dei diffidati Francesco Maggi, giunto al 3° infrazione. Seconda giornata di allenamento per i biancocelesti che, proseguono nella marcia di avvicinamento al match infrasettimanale contro il Gladiator di giovedì sotto una pioggia battente, caduta su Manfredonia sin dal primo pomeriggio. Classico torello iniziale di riscaldamento, seguito da un breve richiamo atletico; a seguire, esercitazioni sulla finalizzazione a rete e partitella finale a ranghi misti per 90 circa di allenamento. Assente Alessandro Rapino, che prosegue nel suo programma differenziato di lavoro oltre al lungodegente Matteo Quitadamo che, ha chiuso anzitempo la stagione. Domattina (ore 10,30) seduta unica di lavoro. (Fonte Ufficio Stampa A.S.D. Manfredonia Calcio) Redazione Stato Calcio, Manfredonia prepara la sfida con il Gladiator, squalificato Corbo ultima modifica: da

